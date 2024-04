Senadora de la UCR: "No está bien que ganemos la mitad de lo que gana Adorni"

El Senado nacional votó un aumento salarial para los legisladores, que pasarán a ganar $6.700.000 brutos (ganaban $1.900.000). La determinación generó polémica, y una de las senadoras que votó en contra explicó su postura y cuestionó incrementos salariales en otras áreas.

“Los políticos debemos entender los momentos. Hace muchos meses que no nos ajustan la dieta. No está bien que ganemos la mitad de lo que gana el vocero presidencial (Manuel Adorni). Pero no es el momento ni el monto, fue exagerado, debimos avanzar en algo más racional”, indicó Mariana Juri, legisladora radical por Mendoza, en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Hice todos los actos útiles para evitar el aumento. Los salarios de los senadores, con los gastos que tenemos en buenos aires, son insuficientes. Pero creía que para esta propuesta no es ni el momento ni el monto adecuado. Hablamos para evitar que esto se concrete. Votamos para no habilitar el tratamiento sobre tablas, luego votamos contra la iniciativa”, insistió.

Juri dijo que hay “cosas que están circulando maliciosamente”, como “fotografías donde aparecemos votando otro tema”, precisó. Y sobre las responsabilidades, la funcionaria de la UCR (Unión Cívica Radical) comentó: “La vicepresidenta no puede evitar que los senadores voten algo en la sesión ordinaria. La única forma de retrotraer esto es una resolución que deje esto sin efecto. Pero creo que es difícil conseguir los votos para eso”.