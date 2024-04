El juez Lijo: si no sirve para la Corte ¿sirve para juez?

Adrián Simioni

¿Han escuchado hablar del principio de Peters? Es algo que siempre comentan los expertos en Recursos Humanos. Surgió como una ironía de un profesor canadiense de apellido Peters. ¿Qué dice este principio? Dice que todo empleo termina siendo ocupado por alguien que es incapaz de desempeñarlo. Que en las empresas alguien que es brillante en un puesto bajo tiende a ser ascendido al puesto siguiente, al 2 en la jerarquía ponele. Y si es brillante en el puesto 3, pasa al 4. Ahora, si no es brillante en el 4, ya no lo ascienden. Y queda en el puesto 4… donde no es brillante. Se deduce que si alguien no logra ascender debería bajar al último puesto en el que fue brillante, en este caso al 3. Pero se quedan en el 4. Hubo economistas que luego hicieron estudios concretos y validaron esta idea. Efectivamente, suele suceder.

Algo así, pero mucho peor, estaría sucediendo en la Justicia nacional. Desde que el presidente Milei postuló al juez federal número 4, Ariel Lijo, para integrar la Corte Suprema, una gran cantidad de políticos e instituciones se manifestaron en contra, de manera más o menos directa. Desde la Coalición Cívica hasta muchos legisladores puntuales de Juntos por el Cambio; desde el Colegio de Abogados de Buenos Aires hasta Idea, la asociación de ejecutivos de empresas; desde la Red de ONgs por la Justicia Independiente hasta la cámara que nuclea a empresas estadounidenses.

¿Qué se le cuestiona? Por lo bajo o por lo alto lo sospechan por morosidad, mal desempeño, tráfico de influencias. Es un juez que actuó en casos de enorme trascendencia, vinculados a la corrupción, como los de Siemens, el encubrimiento del atentado a la Amia, el vaciamiento de YPF o el Correo Argentino.

Remarcan que quedó quinto en la lista de mérito cuando ascendió a juez y su poderosa red de relaciones (desde sus tres parejas una con altas funciones en la Corte, otra fiscal y hermana de otro juez federal y una tercera consejera en el Consejo de la Magistratura que vigila a los jueces como él, hasta su rol en Boca Juniors cuando Macri era presidente del club, pasando por el hecho de que hermano es un reconocido lobista judicial y ex miembro de la Auditoría General de la Nación).

Pese a todo, Lijo ha sobrevivido. Elisa Carrió lo denunció penalmente y en el abogado de Lijo fue el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Y tuvo denuncias ante el Consejo de la Magistratura que no prosperaron. El Consejo inició juicio político a 36 jueces. Ninguno es Lijo. Y hay ahora 21 casos en trámite. Ninguno es Lijo.

Para subir a la Corte, Lijo necesita el voto de dos tercios de los senadores ¿Obtendrá los votos? Desde el 15 de abril empezará el período en que todo el mundo podrá plantear sus objeciones. Veremos. Hasta ahora, nadie puso las manos en el fuego por él, ni siquiera el kirchnerismo, que, se sospecha, es su mayor respaldo y tiene la mayoría.

La cuestión es: si Lijo, como parece, es malo para ser juez supremo para tanta gente, ¿es bueno para ser juez federal? En Argentina hacemos la vista gorda si hay un juez sospechoso en la primera instancia siempre que no se le ocurra subir a la Corte Suprema? Según el principio de Peters, si Lijo no está en condiciones de ascender a la Corte entonces no está siendo un buen juez en el juzgado que ocupa desde hace 20 años. Y habría que sacarlo de allí.

Pero, claro, en Argentina, el país extravagante, no siempre rigen los principios que rigen en el resto del mundo.