Francos se mostró confiado en la aprobación de la ley Bases en el Senado

El ministro del Interior, Guillermo Francos se mostró optimista en que la ley ómnibus sea aprobada en el Senado. “Estamos en una situación de minoría importante, pero eso no nos amilana”, señaló.

En este marco destacó que la ley se aprobó en diputados después de un trabajo intenso y en conjunto con los bloques opositores que les permitió llegar a una mayoría. No obstante, en caso de que no se llegara a aprobar, dijo que “habrá que comenzar a trabajar en nuevas normas que traten los temas que afectan la posibilidad de desarrollo y crecimiento económico en la Argentina”.

“Lo importante es que la ley físicamente se apruebe”, remarcó en diálogo con Cadena 3 y advirtió que si eventualmente hay alguna cuestión a modificar espera que pueda hacerse después. En ese sentido, consideró que, “demorar la ley significa también seguir manteniendo en espera una cantidad enorme de proyectos de inversión que hay en la Argentina para comenzar a desarrollar nuestras riquezas naturales”.

Sobre el rol de los gobernadores en esta negociación, consideró que “hay muchas normas dentro de esta ley que son buenas para las provincias, para obtener los recursos fundamentalmente en la parte fiscal”.

En tanto que, respecto a la relación con los sindicatos, expresó que “los dirigentes tienen conciencia de que es necesario modernizar el sistema y el régimen laboral en el país”. “Nosotros estamos dispuestos a seguir conversando”, afirmó.

“El sistema laboral que tiene la Argentina hoy ha generado que solamente 6 millones de trabajadores estén formalizados y 8 millones estén informalizados. A esos 8 millones no lo representa nadie del sector sindical. No tienen ningún tipo de beneficio, no tienen beneficio social. Eso me parece que ahí es donde hay que trabajar”, remarcó.

Finalmente, confirmó su presencia para el 25 de Mayo. “Vamos a estar en Córdoba para demostrarle a los argentinos que existe la posibilidad y que existe consenso entre una gran mayoría de nuestros compatriotas para avanzar en un acuerdo que nos permita superar una etapa de decadencia para comenzar una etapa de crecimiento”, manifestó.

Entrevista de Miguel Clariá