Capitalismo puro y duro: la rebelión de Milei

Adrián Simioni

El viaje de Javier Milei a Los Ángeles para participar del un foro empresarial está dejando mucha tela para cortar. Algo muy llamativo fue una definición contundente que hizo el presidente, que dice muchísimo sobre su visión de las cosas.

Allí dijo que "la responsabilidad social del empresario es ganar dinero".

En efecto, la función no es acumular una fortuna para luego dedicarse a la filantropía, crear una fundación, adoptar empleados de por vida, ni siquiera crear empleo. Es un planteo del capitalismo más puro, más de base, que hunde sus raíces en la ética protestante, puritana, donde hacer dinero de manera legal, sin forzar a nadie, es una señal de dios. El panadero que todos los días logra que sus clientes le den su dinero, es porque ha hecho un buen pan al mejor precio. Y esa es su contribución: hacer que la sociedad tenga un buen pan a un buen precio.

Pero no la única. Cuando el panadero A logra ganar mucho dinero haciendo mejor lo que otro panadero B ya hacía, obliga al panadero B a mejorar. Porque si no lo hace, el panadero A tiene margen para reinvertir ganancias, desarrollar tecnología, bajar sus precios y seguir ganando y sacarlo del mercado. Y además llama la atención de otro empresario que dice: “Che, acá se gana mucho con una panadería, yo también me voy a dedicar a esto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si esto se da en condiciones limpias, en competencia, en igualdad de condiciones, el pan mejora y es cada vez más barato. Cuando en 1908 salió el Ford T en Estados Unidos comprar uno de ellos requería 400 días de trabajo. Hoy requeriría menos de 30. Y esa es la contribución de la industria automotriz a que casi todo el mundo pueda tener un coche. Claro que para que eso funcione tiene que haber igualdad de reglas, competencia limpia. Condiciones que países como la Argentina están lejos de cumplir.

Es la base de la Biblia de los capitalistas del mundo, expresada como nadie por una filósofa sin cátedra que fue muy influyente en Estados Unidos pero no es muy conocida en el mundo: Ayn Rand. Esta mujer de familia judía, nacida en Rusia y que recaló como guionista de Hollywood tras huir de la revolución bolchevique escribió un libro seminal: La rebelión de Atlas. Allí describe los héroes son empresarios que, ahogados por la intervención del Estado y la hegemonía de un progresismo de haraganes que viven de sus impuestos, fundan un nuevo lugar, una utopía donde nadie regula nada y el único principio es el de la libertad de emprender.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pocos políticos en el mundo se atreven a decir lo que dice Milei. Y en Argentina, donde la mitad de la población vive de un cheque o de una decisión del Estado, es una revolución. Es inédito. Es la utopía que propone Milei para la Argentina. No es la rebelión de Atlas, es la rebelión de Milei.

Por eso ayer a Milei lo escucharon más de 5.000 inversores, empresarios, ejecutivos en un foro del capitalismo liberal occidental que quiere recuperar su nervio y busca refundar su utopía.

A nosotros nos deja tela para el debate. ¿Qué queremos? Empresas que produzcan bienes y servicios cada vez más buenas, bonitas y baratas o empresarios protegidos que obtienen sus ganancias de regulaciones, regímenes especiales y prebendas y que, en base a esa renta garantizada, crean una fundación para, como dice Milei, hacerse los buenos o lavar sus culpas? Aclaración: el mundo no es tan blanco y negro, está muy lejos de ello. Pero es una pregunta de fondo. En la respuesta estará el rumbo que se dará la Argentina con consecuencias que no podemos ni imaginar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/