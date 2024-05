La Provincia publicó un formulario para los docentes que no asistan al paro

El Gobierno de Santa Fe habilitará un formulario online para aquellos docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza de los gremios provinciales estipulada para este miércoles.

El trámite se encontrará en "Mi Legajo" y servirá para no perder la "asistencia perfecta". Se podrá realizar del miércoles al viernes.

Según informaron desde el Poder Ejecutivo, al ingresar a “Mi Legajo” el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”.

Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo.

Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.