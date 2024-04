Flor Peña opinó sobre Francella: "Estamos desviando el foco de lo importante"

Florencia Peña, compañera de trabajo de Guillermo Francella en “Casados con hijos”, se refirió a las críticas recibidas a raíz de que el actor expresó su apoyo a Javier Milei.

La actriz, que estuvo como invitada en el programa de Olga de Elizabeth "La Negra" Vernaci y Humberto Tortonese habló sobre los cuestionamientos que recibió su colega, con quien compartió elenco del resgreso al teatro de la comedia familiar.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando", expresó reveló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Cada actor que aparecía en escena era '¿qué opinas de lo que dijo Guillermo?'. Y lo que él dijo se replicó miles de veces. Hubo un ensañamiento para que opinemos de lo que dice el otro. Y yo creo, porque me pasó, que el foco no tiene que estar puesto nunca en qué opinamos nosotros porque nosotros no le cambiamos la vida a la gente", aseguró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo no soy funcionaria y Guillermo tampoco es funcionario. Entonces estamos desviando el foco, cuando el foco es que el INCAA está cerrado en este momento y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí", afirmó la artista.

"Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", finalizó