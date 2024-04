Dolores Fonzi apuntó contra Francella y aseguró que no trabajaría con él

Dolores Fonzi habló tras los dichos de Guillermo Francella en apoyo al Gobierno de Javier Milei y aseguró que como directora no trabajaría con él.

Francella había opinado que ve con una luz de esperanza los cambios que propone el Presidente, tras lo que varios actores salieron a cruzarlo por estar en la vereda opuesta en cuanto a su pensamiento político y apoyo a la cultura local.

"No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno...", manifestó la actriz y guionista en una entrevista con Intrusos.

"Nancy Dupláa fue la punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, su trabajo y esfuerzo, pero que ahora no contempla el trabajo y esfuerzo de otros. Lo deja medio afuera", lanzó.

Consultada sobre si trabajaría con Francella, dijo que no. Y consideró: "Como directora, no. Voy a trabajar con gente que me es fácil comunicarme. Con alguien que piensa tan en las antípodas mías, no sé qué puedo hacer".

"Dolores Fonzi":

Por sus comentarios sobre Guillermo Francella pic.twitter.com/7GFDRmwjIn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 23, 2024

