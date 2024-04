Florencia Peña, en Cadena 3, sobre la política: "Tengo que ser menos efusiva"

Florencia Peña visitó los estudios de Cadena 3 Rosario y promocionó su obra Mamma Mía en una entrevista con Alberto Lotuf y Susana Manzelli. En Siempre Juntos no esquivó preguntas vinculadas a sus preferencias políticas.

“El problema es cuando das una opinión y decís ‘yo tengo la verdad y vos sos un pelotudo’. Creo en el disenso, no en descalificar. Yo trabajo desde los 7 años, siempre en el sector privado. Jamás me arrepiento de decir lo que pienso, sí quizá entendí que no podía poner tan por delante lo que yo pensaba porque fue en desmedro de la actriz”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Nunca me ofrecieron ser política. Creo en la buena política, es un instrumento de transformación muy importante. Comprendí que tengo que ser menos efusiva, debo tener ciertos cuidados cundo me expreso. A los artistas populares nos exigen gustarle a todo el mundo, pero la unanimidad no es real”, indicó.

E insistió: “Siempre que se parta de una base de respeto por el otro, no hay posibilidad de que no podamos expresarnos”.