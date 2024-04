Manuel Wirtz vuelve a Rosario: "Me gusta lo que hago, me siento joven y feliz".

El próximo sábado 13 de abril, el reconocido cantante Manuel Wirtz se presenta en el Teatro Broadway Rosario para ofrecer un espectáculo que promete repasar todos sus éxitos y presentar algunas de sus nuevas creaciones.

Con una carrera de más de 30 años, no solo es destacado en la escena musical, sino que también ha sabido conquistar al público con su versatilidad artística, demostrando ser un verdadero multifacético del entretenimiento.

De visita en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Wirtz compartió algunos de sus pensamientos más íntimos y reflexiones sobre su carrera, la música y la vida misma. Con su característico carisma y sinceridad, el artista dejó entrever la pasión que lo impulsa a seguir creando y hasta se emocionó.

"Es un gustazo poder estar, yo creo que uno de los secretos es poder hacer lo que a uno le gusta. Es muy lindo hacer lo que hago, por eso me siento tan feliz y tan joven ", expresó Wirtz al iniciar la entrevista. En esa línea, reflexionó sobre la imprevisibilidad de la creación artística, especialmente en lo que respecta a la recepción del público.

"Uno nunca sabe qué va a pasar con una canción", afirmó. Aunque ha cosechado éxitos innegables a lo largo de su carrera, reconoce que el proceso creativo es un viaje lleno de incertidumbres y aprendizajes. "La meta es el camino", agregó, con énfassis la importancia de disfrutar el proceso y aprender de cada experiencia.

“Lo que pasa es que uno con el tiempo aprende que no siempre lo que uno siente es la verdad, o sea, no siempre lo que uno siente y con lo cual se emociona es lo que le va a pasar al otro”, profundizó.

Wirtz también se permitió opinar sobre los nuevos ritmos que surgen y los distintos gustos de cada uno. “No soy quien para juzgar y decir ‘esto es malo o esto es bueno’. Hay cosas que escucho que me parecen feas, no me gustan. Como hay cosas que me parecen interesantes, como Trueno, canciones puntuales, no sé, a mí nunca me gustaron los Redonditos de Ricota, pero había canciones que decía ‘qué buen tema’”.

Además de su faceta como músico, Manuel Wirtz incursionó en otros ámbitos del entretenimiento, destacándose como conductor de televisión y dejando su marca en cada proyecto que emprende.

"La curiosidad mató al gato, pero a mí me salvó la vida", concluyó el cantante.

Con diez discos grabados, nueve de estudio y uno en vivo, su legado en la industria musical es innegable y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. Con una audiencia cautiva en cada presentación, Wirtz se prepara para reencontrarse con su público rosarino en un espectáculo que promete emociones y recuerdos inolvidables.