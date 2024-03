La vida de un 'winner': Coppola contó detalles de su serie en Cadena 3 Rosario.

El icónico manager argentino, Guillermo Coppola, ofrecerá al público una mirada en profundidad a su vibrante y excéntrica vida a través de una nueva serie de televisión. La producción, titulada "COPPOLA", consta de seis episodios y se estrena este 15 de marzo en Star+.

En diálogo con Susana Manzelli en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, “Guillote” compartió sus impresiones sobre la serie, destacando la experiencia y la oportunidad de reflexionar sobre su pasado.

Protagonizada por el talentoso Juan Minujín, presenta una narrativa que captura la esencia misma de Coppola: su energía, estilo y, sobre todo, su carisma como uno de los personajes más emblemáticos del ámbito del fútbol argentino.

“Lo ves en esos tráileres, porque yo no vi tanto... es una comedia, son seis películas de 45 minutos. Lo analicé con Cori (esposa), con mis hijas, todos estuvimos de acuerdo”, contó sobre su aprobación al material.

Sobre las escenas que se verán, detalló: “Se va a hablar, yo pienso siempre en cómo estamos, quisiera que estemos todos bien, con una Argentina para arriba, feliz; Dios quiera algún día se pueda dar y vivamos esos años que se van a reflejar en la serie, donde íbamos al boliche, nos divertíamos, donde no había tanta pelea y disfrutábamos, las cabinas, cuando yo me subía a la cabina y ponía música, las campanas, entonces, vos decís, bueno, eso, fiesta, y después también hay jarrón, la cárcel. Buenas, malas, altos, bajos”.

La vida de Coppola ha estado intrínsecamente ligada a la de Diego Armando Maradona, y en la serie se exploran diferentes anécdotas que revelan la complejidad y el dinamismo de su relación. Desde los momentos de gloria en la cúspide del éxito hasta los desafíos y obstáculos que enfrentaron juntos, la serie promete ofrecer una visión íntima y reveladora de una época dorada en el fútbol argentino. No obstante, la decisión narrativa es no mostrar al fallecido astro del fútbol.

Coppola también destacó la importancia de la familia en su vida y su respeto por las mujeres. "Siempre he sido muy respetuoso de la mujer, por mi vieja", afirmó. "Yo digo, yo he vivido grandes amores, mamá, Diego, mis hijas, mi pareja hoy, pero el de mi vieja, no sé si está bien dicho el término, pero me lo van a entender, imparangonable, no se puede parangonar con nada".

A futuro y a juzgar por la expectativa que despertó este estreno, se aventuró: "Si está bien, podemos hablar de la posibilidad de una segunda temporada".

La serie "COPPOLA" promete sumergir al público en una montaña rusa de emociones, risas y nostalgia mientras recorre los momentos más destacados de la vida de Guillermo Coppola. Con un elenco estelar y una narrativa cautivadora, esta producción promete convertirse en un éxito rotundo en la pantalla chica.