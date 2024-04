Pullaro, en la Bolsa de Comercio: "Somos los que no fugan plata de la provincia"

En un llamado enérgico a la Nación, la Bolsa de Comercio de Rosario se convirtió en el epicentro de un reclamo por parte del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante el remate del primer lote de soja en la plaza local. La exigencia principal: inversión en infraestructura productiva y una reducción de las cargas fiscales para impulsar el desarrollo regional.

Pullaro, quien también ostenta la posición de presidente Pro Tempore de la Región Centro, subrayó el papel fundamental de la provincia en la generación de riqueza, haciendo hincapié en su identidad colectiva como una tierra productiva y laboriosa.

"Los temas que tenemos que discutir y que tenemos que debatir en la Argentina que viene tienen que constituirse desde la provincia de Santa Fe. Fundamentalmente, en representación de nuestra identidad colectiva, somos una provincia productiva que se enorgullece de donde viene, de representar al campo, a la industria. Somos familias de campo que vienen de generación en generación siendo productores agropecuarios. Hoy tal vez conviven tres generaciones, abuelos, padres, hijos o nietos y alguno de ellos tuvo la posibilidad de pasar por la universidad pública y ser profesional y potenciar esos establecimientos productivos", expresó el mandatario.

Y añadió: "Nosotros somos la industria, pero no esas industrias inmensas que tal vez estudiábamos hace 30 años o 40 años o los manuales, industrias de gente de trabajo que arrancó en un taller, en un garage. Hoy tiene 50, 100, 200 empleados que con honor y con honra le ponen el nombre a la empresa del apellido de su familia y no que tienen algún nombre de fantasía para ocultarse. Somos esa gente que no fuga, que no se lleva la plata de la provincia de Santa Fe o del interior productivo".

Por su parte, Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, resaltó que el crecimiento de la producción no ha sido acompañado por una inversión adecuada en infraestructura. "Hoy lo estamos padeciendo. Y ustedes me han escuchado decirlo acá, que dije que ojalá que quien me suceda en algún momento pueda decir que una obra empezada se terminó o aquella que no está empezada comienza a hacerse. Lamentablemente todos los años estamos igual".