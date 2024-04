Rutas deterioradas en torno a los puertos: reclamos y "una renuncia" en la mesa

Las rutas que conectan los principales puertos del Gran Rosario, considerado uno de los polos portuarios más importantes del mundo, están enfrentando serios problemas de infraestructura que están afectando la actividad económica de la región.

Décadas de desinversión han dejado estas vías prácticamente intransitables, generando complicaciones para el transporte de la cosecha y otras mercancías.

Uno de los municipios afectados por esta situación es Puerto General San Martín, cuyo intendente, Carlos De Grandis, expresó su preocupación y solicitado una audiencia con el gobernador Pullaro para abordar esta problemática. Entre San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, se concentran 15 terminales agroexportadoras.

En declaraciones a Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, De Grandis destacó el esfuerzo de su municipio por mantener en condiciones las rutas a pesar de la falta de fondos provinciales y se refirió al conflicto por una tasa que cobran algunos de estos municipios por camión para el mantenimiento.

"Hemos pedido una audiencia al gobernador, que todavía no la ha concedido, para hablar en primera persona de que confirme esto y que nosotros podamos explayarnos en contarle la situación por la cual nuestros municipios trabajamos con respecto a esa tasa que nosotros hace cerca de 40 años que la cobramos", expresó De Grandis.

"Hay un intendente que le lleva la renuncia a Pullaro y se la pone arriba de la mesa. Va a renunciar si le tocan la tasa", alertó.

"Cuando un kilómetro sale casi 1.350.000 dólares, ¿no? 1.350 millones me pide una empresa para hacer un kilómetro de asfalto", señaló. "Si no peleamos esto, me tengo que ir de mi ciudad. Con la vida, a través del diálogo. Lo voy a hacer. Sé que la gente de mi pueblo, como hace 24 años, me tiene confianza. Sabe que lo que peleamos es por ellos. Hay que venir a vivir acá. Hay un paredón y está Bunge. Los ratones no tienen límites, pasan 2000 camiones, polvillo, no es fácil vivir en una ciudad industrial. Invito a los ministros a que vengan a vivir acá", apuntó el jefe municipal.

De Grandis afirmó que el municipio de Puerto General San Martín invierte considerablemente en el mantenimiento de los caminos, incluso aquellos que originalmente correspondían a la jurisdicción provincial. "Lo mantenemos íntegramente del municipio".

De acuerdo con el intendente, el alto tránsito de camiones en la zona requiere una logística adecuada y un constante mantenimiento de las vías. "Entran 500.000 camiones al año en Puerto San Martín, tiene que tener una logística, tiene que tener personal", declaró.

Entrevista de Lucas Correa.