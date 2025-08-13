FOTO: Prohíben el ingreso a la cancha a siete hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación.”

La Justicia y la policía iniciaron una investigación por “Averiguación de Ilícito”, en la misma cuentan con informes de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y se dispuso la prohibición preventiva de concurrencia a espectáculos deportivos para siete hinchas del Club Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los implicados están señalados como integrantes de la facción denominada “La Nueva Generación”.

La medida fue adoptada tras un operativo policial realizado el pasado domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo (GELP), durante el encuentro entre Gimnasia e Independiente, cuando las cámaras de vigilancia registraron a un grupo de personas ingresando y desplegando una bandera de grandes dimensiones con la leyenda “La Nueva Generación” en la tribuna de calle 60, en clara provocación al sector ocupado por la barra tradicional.

Según el informe de la Comisaría 9na de La Plata, el barra Diego Esequiel Amarilla fue quien ingresó la bandera oculta entre sus ropas y luego la entregó a otros miembros del grupo, entre ellos Rolando Nicolás Croce. Junto a ellos, fueron identificados David Carlos Sosa, Leonardo Pedro Caroni, Lucas Nahuel Calderón, Mariano Oscar Piacentini y Milton Agustín Muñiz.

La investigación ya logró individualizar a 16 integrantes de la agrupación y se sospecha que el objetivo de la facción sería sumar adeptos para disputar por la fuerza el control de la barra brava del club.

En las imágenes relevadas se observan bombos con dibujos de ametralladoras y el número 79, símbolos que, según las autoridades, refuerzan el contexto de violencia.

La resolución, dictada bajo el Artículo 27 bis de la Ley 11.929, prohíbe a los siete implicados asistir a espectáculos deportivos en toda la Provincia de Buenos Aires hasta que la Justicia se expida de forma definitiva. La medida fue notificada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al club y a las fuerzas de seguridad.

Varios de los sancionados registran antecedentes penales graves, incluyendo causas por homicidio, robo calificado, lesiones, amenazas, portación ilegal de armas y encubrimiento.

Entre ellos, Leonardo Pedro Caroni posee un extenso historial de detenciones vinculadas a delitos violentos desde 2007, mientras que Milton Agustín Muñiz cuenta con un expediente por homicidio.

La investigación continúa con el análisis de videos y testimonios para identificar al resto de los integrantes de la facción y prevenir nuevos episodios de violencia en el fútbol platense.