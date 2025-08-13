Pablo Cococcioni celebró la captura de “Laucha” Ghiselli

Lautaro “Laucha” Ghiselli, señalado como jefe de la barra brava de Rosario Central e investigado por su presunta participación en la banda conocida como Los Menores, fue detenido este miércoles en un departamento de calle Salta al 2400, en el barrio Pichincha.

El procedimiento fue encabezado por una brigada de la Policía Federal enviada desde Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la nueva Ley Antimafia.

En el operativo, que incluyó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario —principalmente en el barrio 7 de Septiembre, zona de origen de la organización—, se secuestraron una camioneta Amarok, dos millones de pesos, tres teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central. También hubo medidas en domicilios vinculados a personas investigadas por narcotráfico.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, celebró la detención: “Son uno de los espacios donde indudablemente tiene un reflejo elementos de criminalidad, tal vez incluso por pérdida de espacios en otros lugares. En Rosario llevamos 49 búnker derribados con la ley de microtráfico. Hay muchísimas personas detenidas todos los días y evidentemente hay muchos que todavía buscan esos lugares para refugiarse. Para nosotros, la detención de un delincuente siempre es una buena noticia”.

Si bien aclaró que no se trató de una investigación de la provincia, destacó que el despliegue preventivo siempre es conjunto y que la etapa investigativa requiere un alto nivel de reserva para no afectar resultados judiciales.

De cara a los próximos partidos de Central como local, Cococcioni adelantó que reforzarán los controles, pero remarcó que los clubes deben asumir un rol más activo y asumir costos cuando los operativos deban ampliarse por incidentes previos.

“Queremos alentar conductas deportivas y empresariales responsables. Cada policía que ponemos por adicional lo paga el club, pero también hay un costo que asume la provincia. Vamos a garantizar la seguridad al máximo, pero también debemos cuidar a todos los santafesinos, que son quienes solventan la policía que cubre estos servicios”, subrayó.

Informe de Juan Cruz Albergoli.