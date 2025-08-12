En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

IDEA Rosario: "Contra la inflación, es clave integrarse al mundo", dijo Marengo

Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro, habló con Cadena 3 Rosario en la Bolsa de Comercio y se refirió a los desafíos y oportunidades en agroindustria y otros sectores estratégicos.     

12/08/2025 | 17:56Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Idea Rosario: Fernando Marengo analizó instancia económica y oportunidad empresaria.

  1.

    Audio. Idea Rosario: Fernando Marengo analizó instancia económica y oportunidad empresaria.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

En el marco del Coloquio IDEA, líderes empresariales de todo el Cono Sur se reúnen en Rosario para discutir los desafíos y oportunidades de la agroindustria y otros sectores clave.

El evento, que cuenta con la presencia de importantes figuras del ámbito empresarial y político, busca fomentar la colaboración y el desarrollo en áreas como la energía, la minería y el complejo automotriz.

Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro, compartió en diálogo con Cadena 3 Rosario su visión sobre la situación económica del país, indicando que "una pata clave de la lucha contra la inflación es la integración de la economía del mundo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Marengo enfatizó la necesidad de importar productos en los sectores donde Argentina no es competitiva y de potenciar la producción en aquellos donde sí lo es, como el agroindustrial y el minero.

El economista también subrayó la importancia de la infraestructura en este proceso, mencionando que "hace falta intermediación financiera, rutas, puertos y aeropuertos" para facilitar el crecimiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, planteó un desafío significativo: la migración de la estructura productiva hacia el centro del país, lo cual requerirá la construcción de viviendas, escuelas y hospitales.

El Coloquio IDEA se presenta como un espacio clave para el diálogo entre el sector público y privado, donde se espera que surjan propuestas concretas para enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros en Argentina.

Entrevista de Hernán Funes.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho