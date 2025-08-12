IDEA Rosario: "Contra la inflación, es clave integrarse al mundo", dijo Marengo

En el marco del Coloquio IDEA, líderes empresariales de todo el Cono Sur se reúnen en Rosario para discutir los desafíos y oportunidades de la agroindustria y otros sectores clave.

El evento, que cuenta con la presencia de importantes figuras del ámbito empresarial y político, busca fomentar la colaboración y el desarrollo en áreas como la energía, la minería y el complejo automotriz.

Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro, compartió en diálogo con Cadena 3 Rosario su visión sobre la situación económica del país, indicando que "una pata clave de la lucha contra la inflación es la integración de la economía del mundo".

Marengo enfatizó la necesidad de importar productos en los sectores donde Argentina no es competitiva y de potenciar la producción en aquellos donde sí lo es, como el agroindustrial y el minero.

El economista también subrayó la importancia de la infraestructura en este proceso, mencionando que "hace falta intermediación financiera, rutas, puertos y aeropuertos" para facilitar el crecimiento.

Además, planteó un desafío significativo: la migración de la estructura productiva hacia el centro del país, lo cual requerirá la construcción de viviendas, escuelas y hospitales.

El Coloquio IDEA se presenta como un espacio clave para el diálogo entre el sector público y privado, donde se espera que surjan propuestas concretas para enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros en Argentina.

