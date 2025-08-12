Pullaro y Llaryora exponen su visión política en Experiencia IDEA Rosario

FOTO: Pablo Javkin alentó a los empresarios a confiar en el proceso de seguridad de Rosario

En la Bolsa de Comercio de Rosario comenzó este martes una nueva edición del encuentro regional del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), con la presencia de los principales dirigentes políticos y empresarios de la región Centro.

Desde la Bolsa de Comercio, Cadena 3 es el único medio con base dentro del recinto. La apertura estuvo a cargo del empresario Lisandro Rosental y contó con un mensaje del intendente Pablo Javkin, orientado a alentar a los empresarios a confiar en el proceso de recuperación de la ciudad tras la crisis de seguridad.

Pasadas las 18, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, participan como principales oradores del panel "La visión de la política", en el marco de la Experiencia IDEA Rosario. El encuentro tiene lugar en la Bolsa de Comercio y está moderado por su director ejecutivo, Javier Cervio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Experiencia IDEA Rosario también funciona como antesala del 61° Coloquio de IDEA, uno de los encuentros empresariales más importantes del país.

Tras la exposición, ambos mandatarios atienden a la prensa, en medio de la expectativa por el lanzamiento del espacio político Provincias Unidas, una nueva fuerza con aspiraciones de posicionarse desde el centro ideológico en las elecciones legislativas de octubre. En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica y la fragmentación política, Pullaro y Llaryora apuntan a construir una alternativa de gobierno basada en consensos regionales y visión federal.

El panel deja entrever un llamado a fortalecer el rol de las provincias en la toma de decisiones estratégicas, impulsando el diálogo político y la cooperación entre estados subnacionales como camino para salir de la crisis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El intendente agradeció a líderes del Cono Sur “haber venido el año pasado en el peor momento de la historia de la ciudad”. Sin nombrar a Milei, Pullaro o Llaryora (los gobernadores cierran), pidió “alinear” políticas públicas con regiones productivas.

En la agenda de debates figuran temas clave como agroindustria, energía, minería, el complejo automotriz, infraestructura vial y portuaria, y el futuro del trabajo. Entre los oradores se destaca el presidente de Renault, Pablo Sibilla, quien expondrá sobre innovación y competitividad.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Gentileza: Tatín García

/Fin Código Embebido/

El encuentro regional en Rosario funciona también como antesala del 61° Coloquio IDEA, que se realizará en octubre en Mar del Plata. Allí, con el telón de fondo de la gira que el presidente Javier Milei prepara por cinco provincias —incluyendo Santa Fe y Córdoba)—, los gobernadores buscarán mostrar sintonía y moderación en un clima político marcado por la fatiga social frente a los extremos.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Gentileza: Tatín García

/Fin Código Embebido/

Informe de Hernán Funes.