Bullrich: "Sin un shock, era imposible alcanzar un plan de estabilización"

En un encuentro con empresarios en la ciudad de Córdoba, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó un firme respaldo al programa económico del presidente Javier Milei, asegurando que la estrategia de shock implementada por el Gobierno fue crucial para evitar un "descontrol total" de la economía argentina.

Bullrich destacó la rapidez y valentía con las que se tomaron medidas que, según afirmó, representaron “un cambio de paradigma total” en la economía y la vida social del país. "Era imprescindible actuar de inmediato para evitar que la inflación de 2023 y el déficit fiscal heredado nos dejaran sin margen de maniobra”, explicó, subrayando que las decisiones clave se adoptaron en tiempo récord durante los primeros meses de gestión.

La ministra defendió el recorte del gasto público y la reducción del tamaño del Estado como pilares fundamentales del plan económico. "En poco tiempo logramos bajar cinco puntos del gasto público y mantener esa tendencia", afirmó, destacando que el superávit fiscal es la "columna vertebral" del programa de gobierno. Advirtió que cualquier relajación en este aspecto sería "como volver a una enfermedad crónica".

Bullrich también celebró las reformas para desregular la economía y eliminar privilegios, señalando que el Gobierno se encontró con un "mercado intrincado" lleno de regulaciones que obstaculizaban el desarrollo. "Por donde queríamos avanzar, había normas que lo impedían", comentó.

En línea con el apoyo manifestado por los empresarios presentes, la ministra llamó a "cuidar los logros" alcanzados y a consolidar el rumbo económico, advirtiendo que cualquier desvío podría poner en riesgo la estabilización lograda.

Respondiendo a críticas, Bullrich enfatizó que el ajuste se aplicó al Estado y no a los sectores más vulnerables. "Se bajaron ministerios, empleados y subsidios, y se cambió la lógica del uso de los recursos”, explicó.

Según la ministra, la eliminación de subsidios fomentó un cambio productivo, permitiendo que sectores antes subsidiados generen beneficios sin asistencia estatal. "Bolivia apostó al gas y hoy está en crisis energética. Nosotros buscamos una economía sana, sin atajos", afirmó, vinculando esta política con la lucha contra la informalidad y el narcotráfico.

Bullrich destacó resultados, como la reducción de la pobreza del 51% al 31% y una fuerte caída de la indigencia, atribuyéndolos al orden fiscal y la baja inflación. "La inflación es un espejismo que impide planificar y acceder a créditos. Se come los billetes en la mano", graficó, rechazando la idea de una inflación "tolerable" para dinamizar la economía.

La ministra instó a provincias y municipios a acompañar el ajuste nacional, criticando la suba de impuestos locales que compensan las bajas impositivas nacionales. "El Gobierno redujo el gasto del 21% al 16% del PBI, pero provincias y municipios no ajustaron. No se puede bajar impuestos nacionales y subir los provinciales; eso genera distorsiones", advirtió.

Citó el caso de Mercado Libre, que paga hasta un 9% de Ingresos Brutos, impactando en los precios. "La competitividad no se logra si se baja un impuesto por un lado y se sube por otro", sentenció, insistiendo en que el superávit fiscal debe alcanzarse reduciendo el gasto, no aumentando la presión tributaria.

Bullrich también celebró un "cambio cultural" que permitió aplicar el ajuste sin desatar una crisis social. "El ajuste se hizo sobre un aparato estatal que oprimía a la sociedad, no sobre la vida de las personas. La 'avenida del medio' es un kirchnerismo de baja intensidad", afirmó.

En materia de seguridad, la ministra destacó una tasa de homicidios de 3,8 por cada 100.000 habitantes, "la más baja de la historia argentina y la mejor de Sudamérica”. Resaltó los resultados del Plan Bandera en Rosario, con una reducción del 65% en homicidios, y del Plan 90-10 en Córdoba, con una baja del 23% en asesinatos en 2025.

También celebró la nueva Ley Antimafia, vigente en provincias como Salta, Mendoza y Santa Fe, y la transferencia del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad. "Hoy tenemos más de 150 miembros de organizaciones criminales en cárceles federales bajo un régimen especial de alto riesgo, impidiendo que manejen el delito desde adentro", aseguró.

Sobre una eventual amenaza terrorista, Bullrich fue cauta: "No tenemos hipótesis de un tercer atentado, pero no quiere decir que no nos protejamos o que el terrorismo no esté preparando algo". En ese marco, la funcionaria subrayó la necesidad de mantener la vigilancia para garantizar la seguridad nacional.

En clave política, Bullrich elogió la actitud colaborativa de los dirigentes del PRO, Luis Picat y Laura Rodríguez Machado, con el Gobierno de Milei. "Ojalá que haya un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en todos los lugares del país", expresó, aunque lamentó que "hubo algunos dirigentes del PRO que me los llevó el peronismo de Córdoba".

Al ser consultada sobre una posible candidatura a senadora nacional, la ministra fue evasiva: "No sé si voy a ser candidata, la tarea en Seguridad es grande. Pero si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan. Cuando uno juega en equipo, vas, no es por ambición o deseos. Jugar de cinco es jugar de cinco".

Bullrich cerró su exposición llamando a "cuidar los logros" económicos y de seguridad, en sintonía con el apoyo manifestado por los empresarios presentes, y enfatizó la necesidad de profundizar el cambio estructural para consolidar una economía competitiva y un país más seguro.