Radioinforme 3

Crece la expectativa de venta de juguetes: "No va a haber aumento de precios"

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, dijo en Cadena 3 que este año esperan recuperar ventas en relación a 2024 y 2025.

13/08/2025 | 10:15Redacción Cadena 3

FOTO: Crece la expectativa de venta de juguetes por el día del niño.

  1.

    Audio. Crece la expectativa de venta de juguetes: "No va a haber aumento de precios"

    Radioinforme 3

    Episodios

El próximo 17 de agosto se celebra el Día del Niño, una fecha clave que representa el 60% de las ventas anuales de la industria del juguete, según dijo en Cadena 3 el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Julián Benítez,. 

En ese marco, afirmó que "el 80% de las ventas se realizan entre el jueves y el domingo de esa semana".

Benítez destacó que el sector busca recuperar terreno luego de la caída del 15% en las ventas en los últimos dos años. Sin embargo, también se observa el impacto de las plataformas de compra electrónica, que facilitan el acceso a juguetes de alta gama a precios más bajos.

"Esto afecta al segmento premium de las jugueterías, que realizan importaciones directas", explicó Benítez, y agregó que con envíos puerta a puerta se pueden acceder a juguetes que, de otro modo, no llegarían al país".

En relación a los costos de producción, Benítez informó que "no habrá aumento de precios en los productos para este año". Esto se debe a que se priorizará la venta y la rotación de stocks, y señaló que aunque algunos precios incluso han disminuido.

Cerca del Día del Niño, el ticket promedio por juguete se estima entre 20 a 25 mil pesos, aunque existen opciones desde los 5 mil pesos. "Va a haber muchas promociones y descuentos", asegura Benítez, garantizando que los padres podrán acceder a una variedad de regalos.

Las expectativas son altas y los comerciantes aguardan un repunte tras las dificultades de años anteriores. 

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.

