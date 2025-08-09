Una familia lleva alegría y juguetes a niños internados en hospitales de Córdoba

En un gesto cargado de esperanza y solidaridad, una familia de La Calera, encabezada por Silvia y Ricardo Arias, inició una colecta de juguetes para repartir en los hospitales de Córdoba. La iniciativa, nacida del corazón de una familia que enfrentó momentos críticos por la salud de su hija Leila, busca llevar alegría a niños internados en el Hospital de Niños, el Hospital Pediátrico y el Hospital Misericordia.

Silvia, madre de Leila, compartió con Cadena 3 los motivos detrás de esta campaña, que no solo refleja su agradecimiento, sino también su deseo de aliviar, aunque sea por unos minutos, el dolor de otros pequeños. Emocionada, relató cómo surgió esta iniciativa: “Soy mamá de Leila, mi esposo es Ricardo Arias, somos de La Calera, de barrio Dumesnil. La propuesta nació porque Leila tiene problemas cardíacos, sufre de arritmia y tiene cardiovascular”.

Hace dos años, un control médico escolar reveló que el corazón de Leila no latía correctamente. “Me hacen la derivación para un cardiólogo, y cuando voy, era verdad: había muchas arritmias, muy severas, el corazón estaba muy grandecito. Empezaron las internaciones, los tratamientos”, contó.

La familia viajó en múltiples ocasiones al Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde Leila fue atendida, y dentro de dos meses regresarán para un nuevo control. “Hoy la puedo tener al lado mío. Fueron momentos muy duros los que se vivió adentro de un hospital, tanto en el Hospital de Niños como en el Garrahan”, confesó Silvia.

Durante esos días de incertidumbre, Silvia fue testigo del sufrimiento de otros padres y niños en los hospitales. “He visto mamás y papás que, lamentablemente, la situación es desbordada, es estresante. El niño no puede hacer nada, el dolor sigue permaneciendo”, relató. Esa experiencia marcó un antes y un después para la familia. “Se nos nació esto para poder sacarle una sonrisa a los niños, porque hay muchos que quedan adentro con un inyectable, con una maquinita, con aquel que quiere sonreír”, explicó.

Con esa motivación, Silvia y Ricardo decidieron vestirse de payasos y visitar los hospitales para repartir juguetes, llevando un momento de alegría a los pequeños internados. Esta es la primera vez que la familia organiza una colecta de juguetes, aunque no es su primera acción solidaria. “Hace un año estamos ayudando a personas en situación de calle. Mi esposo es jardinero, herrero, pintor, soldador, y él se empezó a hacer conocido un poco acá en La Calera por la salud de mi nena”, contó Silvia.

Para costear los gastos médicos de Leila, la familia vendió donas, maicena y remeras con la frase “Todos somos Leila”. “Económicamente nos sujetábamos a los gastos previos que teníamos. Entonces empezó la historia de Leila, y hoy tenerla es una bendición grandísima que Dios nos dio”, expresó con gratitud.

Leila, que ahora lleva un marcapasos y puede caminar y correr con más libertad, será parte de esta iniciativa. “La queremos disfrazar de payasito. Nosotros vamos a ir disfrazados de payasos, y la idea es que ella pueda otorgar los juguetitos”, compartió Silvia. La familia planea visitar los hospitales el próximo jueves por la mañana, alrededor de las 9:30 o 10:00, para entregar los juguetes recolectados. “Queremos entrar, estar cinco minutos y entregar los juguetitos. Que por un segundo el dolor se vaya, esa es nuestra propuesta”, afirmó.

La iniciativa también es un homenaje a quienes apoyaron a Leila durante su tratamiento. “Siempre agradecida con todos los que se pusieron en el camino de ella”, dijo Silvia, refiriéndose a los médicos y personas que ayudaron a su hija. Recordó con especial cariño cuando un médico vestido de payaso visitó a Leila en el hospital: “Son cosas que te nacen, te conmueven. Hay niños que a veces no salen, lamentablemente no salen”. Ese gesto marcó a la familia y los inspiró a devolver ese cariño a otros niños. “Queremos ir a dar ese abrazo o entrar bailando, haciendo alguna tontera para que ellos se rían”, agregó.

Para quienes deseen sumarse a esta causa, Silvia explicó cómo donar: “Tenemos un número de WhatsApp, nosotros podemos ir a buscar las donaciones, o las pueden traer a nuestro domicilio en Ruta E 64, esquina La Rioja, Dumesnil, La Calera”. Además, la Mueblería Rogelio, ubicada en Simón Bolívar 651, también recibe donaciones gracias a la colaboración de Priscila, una clienta de Ricardo que ha apoyado a la familia desde el diagnóstico de Leila. “Ella nos ha seguido todo el tiempo y se unió para recibir las donaciones”, destacó Silvia. El número de contacto para coordinar es 3543-20-5365.

Con esta colecta, Silvia y Ricardo no solo buscan compartir juguetes, sino también transmitir un mensaje de esperanza. “Queremos decirle a los niños que siempre hay alguien que se va a acordar de ellos”, afirmó Silvia.

Informe de Silvina Ledesma.