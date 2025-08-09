La conexión entre los humanos y los animales muestra la empatía de las personas

Un nuevo estudio reveló que la conexión entre humanos y animales refleja la empatía y los estados emocionales de las personas. Quienes suelen acariciar perros, ya sea en la calle o en casa, muestran rasgos de personalidad y un estado emocional empático hacia los animales y las personas.

La doctora María Isabel Morales, docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señaló en diálogo con Cadena 3 que el fenómeno, conocido como efecto mascota, es objeto de estudio desde la década de 1980.

"El efecto mascota es un constructo que se desarrolló principalmente desde el ámbito de la medicina. Investigaciones anteriores muestran que pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco tienen más tiempo de sobrevida si poseen un animal de compañía", aseguró Morales a esta emisora.

Morales también mencionó estudios sobre el impacto del vínculo con los animales en los niveles de estrés y la mejora del bienestar psicológico. A lo largo de la historia, la presencia de animales fue utilizada para disminuir el estrés en pacientes de instituciones de salud mental desde el siglo XVII.

Estar cerca de un animal genera beneficios en la autoestima de las personas, dado que los animales no juzgan ni tienen una opinión sobre la apariencia física o forma de comunicarse. Además, los perros, debido a su domesticación, poseen la habilidad de detectar emociones humanas con mayor facilidad.

La importancia de esta conexión se evidenció incluso durante la entrevista, cuando la doctora Morales mencionó a sus propios perros, quien intervinieron en la comunicación con Cadena 3, mostrando su participación. "Mis perros están alterados porque me escuchan hablar con alguien que no es con ellos", comentó, reflejando el vínculo emocional presente en la vida cotidiana.

Informe de Fernando Barrionuevo.