Tiene cinco años, se viralizó por un audio a su tía y busca triunfar en Miami

Un simple audio de WhatsApp enviado por Agustina, una niña de apenas cinco años, a su tía Karen se convirtió en un fenómeno viral en Instagram, acumulando más de seis millones de reproducciones en pocos días.

La pequeña, con su vocecita dulce y sus modismos de adulta, preguntaba por una canción que escuchó en YouTube, desatando una ola de cariño en las redes sociales. Karen, la tía de Agustina, habló con Cadena 3 y compartió la emoción de ver cómo su sobrina, sin dimensionar su alcance, se convirtió en una sensación en línea. Su relato, cargado de amor y orgullo, refleja la espontaneidad y el encanto de una niña que sueña con brillar en la televisión.

"Hubo un audio de Agustina el domingo preguntándome por una canción que se ve que escuchó en YouTube, que le gustó y que, claro, como no sabe inglés, ella me dice la escuché una vez y me la canta en el audio", relató Karen, aún sorprendida por la repercusión. "Yo se la empecé a mandar a mis amigos diciéndoles, 'Agustina otra vez, haciéndome reír, que me hace el día', y digo, 'bueno, lo subo, ya fue'”, contó Karen.

Sin embargo, un pequeño error técnico marcó el inicio de esta historia viral: “Lo subí al revés y no puedo creer la repercusión que tuvo Agustina en redes". El audio, publicado en las historias de Instagram de Karen, explotó en popularidad. “Lo subí a la tarde porque, claro, con la diferencia horaria, yo me fui a dormir. Cuando me despierto al otro día, me doy con que tenía un millón de reproducciones del audio de Agustina”, explicó, todavía incrédula.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los comentarios no se hicieron esperar, celebrando la ternura de la voz de la niña y su forma de hablar, que mezcla inocencia infantil con expresiones adultas.

Agustina, a quien Karen describió como una niña llena de ocurrencias, no dimensiona aún el impacto de su fama digital. “Hoy la llamé para contarle y le digo, ‘tenés un montón de fans’. Y ella no dimensiona, es muy chiquita, lo que quiere ella es verse en la tele”, confesó su tía.

Para Agustina, el sueño no es Instagram, sino la pantalla grande: “Su objetivo, su fama, es verse en la tele”. Con el apoyo de su madre, la niña ya tiene un canal de YouTube público donde despliega su creatividad. “Ella se prepara, qué es lo que se quiere poner, qué es el tema que va a hablar, qué va a decir, y la pone a la madre ahí a grabar, y ella hace todo su contenido”, explicó Karen, entre risas.

La imaginación de Agustina no tiene límites. Durante una reciente conversación con su tía, la pequeña compartió su última idea para un video: “Me dijo que quiere ir a Miami, que quiere hacer un video, porque se le ocurrió una idea nueva. ‘Quiero poner toda la ropa en la cama, saltar, cortar el video, y después, cuando yo ya estoy cambiada, pongo el video de nuevo, y es como que se hizo magia y ya me vestí’”.

El fenómeno de Agustina no solo radica en su espontaneidad, sino en cómo su voz y sus modismos tocaron el corazón de millones de usuarios. “Es muy graciosa, tiene muchas ocurrencias que de la nada te saltan con algo”, destacó Karen, quien se emociona al hablar del cariño que la niña recibió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.