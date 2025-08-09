FOTO: Restauración y compra-venta de juguetes en General Paz: un viaje a la infancia.

En el marco de la celebración del Día del Niño, un taller de restauración de juguetes en barrio General Paz es furor en Córdoba, y permite que la nostalgia y los recuerdos de la infancia cobren vida.

Gabriel Peralta, propietario del taller, compartió en Cadena 3 la experiencia única que ofrece su local: "Es un universo para los coleccionistas. Es una caricia al alma estar acá", expresó, refiriéndose a la variedad de juguetes antiguos y modernos que se encuentran en su tienda.

Video. Restauración y compra-venta de juguetes en General Paz: un viaje a la infancia Una mañana para todos Episodios

El taller no solo se dedica a la reparación, sino también a la compra y venta de juguetes, convirtiéndose en un espacio donde los recuerdos familiares se renuevan: "Cuando alguien encuentra el autito del bisabuelo, viene aquí, lo renuevan y vuelve a andar", explicó Gabriel.

La interacción con los niños es notable, ya que muchos se detienen frente a la vidriera maravillados con los juguetes en exhibición. "Las lágrimas de alegría y de nostalgia son habituales acá", agregó Gabriel, refiriéndose a la emoción que sienten los adultos al recuperar juguetes de su infancia.

Gabriel destaca que a menudo los niños prefieren reparar sus juguetes viejos en lugar de comprar nuevos, enfatizando la importancia de la nostalgia.

Con una experiencia de más de 15 años en el barrio y más de 60 dedicándose a la restauración, Gabriel cuenta que su taller trata de devolver la alegría a los juguetes que han sido parte de generaciones. "El tema es la nostalgia viva, recuperar lo material de los recuerdos", señala. Y contó que empezó a arreglar juguetes a los 13 años.

En este pequeño pero significativo taller, ubicado en Rosario de Santa Fe 1092, Gabriel continúa brindando un servicio especial para aquellos que desean revivir sus recuerdos y los de sus seres queridos, convirtiéndose en un punto de encuentro para la magia de la infancia.

Informe de Fernando Barrionuevo.