Restauración y compra-venta de juguetes en General Paz: un viaje a la infancia
Gabriel Peralta tiene un taller donde restaura juguetes antiguos y modernos, creando recuerdos entrañables. "Las sonrisas y las lágrimas de nostalgia acá son habituales", reconoció en Cadena 3.
09/08/2025 | 12:20Redacción Cadena 3
FOTO: Restauración y compra-venta de juguetes en General Paz: un viaje a la infancia.
-
Audio. Restauración y compra-venta de juguetes en General Paz: un viaje a la infancia
Una mañana para todos
En el marco de la celebración del Día del Niño, un taller de restauración de juguetes en barrio General Paz es furor en Córdoba, y permite que la nostalgia y los recuerdos de la infancia cobren vida.
Gabriel Peralta, propietario del taller, compartió en Cadena 3 la experiencia única que ofrece su local: "Es un universo para los coleccionistas. Es una caricia al alma estar acá", expresó, refiriéndose a la variedad de juguetes antiguos y modernos que se encuentran en su tienda.
/Inicio Código Embebido/
-
Video. Restauración y compra-venta de juguetes en General Paz: un viaje a la infancia
Una mañana para todos
/Fin Código Embebido/
El taller no solo se dedica a la reparación, sino también a la compra y venta de juguetes, convirtiéndose en un espacio donde los recuerdos familiares se renuevan: "Cuando alguien encuentra el autito del bisabuelo, viene aquí, lo renuevan y vuelve a andar", explicó Gabriel.
La interacción con los niños es notable, ya que muchos se detienen frente a la vidriera maravillados con los juguetes en exhibición. "Las lágrimas de alegría y de nostalgia son habituales acá", agregó Gabriel, refiriéndose a la emoción que sienten los adultos al recuperar juguetes de su infancia.
Gabriel destaca que a menudo los niños prefieren reparar sus juguetes viejos en lugar de comprar nuevos, enfatizando la importancia de la nostalgia.
Con una experiencia de más de 15 años en el barrio y más de 60 dedicándose a la restauración, Gabriel cuenta que su taller trata de devolver la alegría a los juguetes que han sido parte de generaciones. "El tema es la nostalgia viva, recuperar lo material de los recuerdos", señala. Y contó que empezó a arreglar juguetes a los 13 años.
En este pequeño pero significativo taller, ubicado en Rosario de Santa Fe 1092, Gabriel continúa brindando un servicio especial para aquellos que desean revivir sus recuerdos y los de sus seres queridos, convirtiéndose en un punto de encuentro para la magia de la infancia.
/Inicio Código Embebido/
Iniciativa solidaria. Una familia lleva alegría y juguetes a niños internados en hospitales de Córdoba
La iniciativa de Silvia y Ricardo surgió luego de un problema de salud que tuvo su hija Leila, quien estuvo internada en el Hospital Garrahan.
/Fin Código Embebido/
Informe de Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Qué se celebra en el taller? Se celebra el Día del Niño con un taller de restauración de juguetes en barrio General Paz.
¿Quién es el propietario del taller? El propietario del taller es Gabriel Peralta.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el taller? El taller tiene más de 15 años de experiencia en el barrio.
¿Dónde está ubicado el taller? El taller está ubicado en Rosario de Santa Fe 1092.
¿Por qué es importante el taller? El taller permite a las personas revivir recuerdos de la infancia a través de la restauración de juguetes.