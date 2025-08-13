Maximiliano Pullaro: "La Rosario violenta se terminó"
El gobernador encabezó el acto por los 171 años de la Policía de Rosario y destacó que la ciudad registra los niveles más bajos de homicidios del siglo, atribuyéndolo a un plan de seguridad sostenido y al trabajo de la fuerza provincial.
13/08/2025 | 15:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El acto se llevó a cabo frente al Monumento a la Bandera.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes el acto por el 171º aniversario de la creación de la Policía de Rosario, frente al Monumento a la Bandera, y aseguró que “los tiempos de la Rosario violenta se terminaron” y que la ciudad “nunca más volverá a ser lo que fue”. Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recordó que “hace 20 meses la ciudad estaba sitiada por delincuentes” y destacó que hoy se alcanzaron los niveles más bajos de homicidios en lo que va del siglo.
Pullaro atribuyó la mejora a un “programa de seguridad pública” sostenido por un método que se aplica “todos los días, todas las horas y todo el año”, con planificación, control operativo y presencia policial en 98 cuadrantes las 24 horas. Señaló que se pasó de 20 móviles disponibles para el 911 a 300 en los horarios más complejos y que, en julio, la Policía identificó a 190.000 personas y 99.000 vehículos. “La violencia cayó de manera significativa y contundente, aunque lo pagamos con dolor”, afirmó.
El mandatario provincial también destacó el trabajo del Servicio Penitenciario, que “puso control en la cárcel, lo que trajo control y orden en la calle”. En la misma línea, la vicegobernadora Scaglia remarcó que “Rosario volvió a ser segura, el lugar donde los chicos pueden estudiar y la ciudad turística que podemos visitar”, y llamó a fortalecer la incorporación de tecnología y mejorar las prácticas policiales.
Por su parte, Cococcioni detalló que, desde el inicio de la gestión, la tasa de homicidios en Rosario bajó de 19,92 a 6,84 cada 100.000 habitantes y en la provincia, de 11,01 a 4,83. Además, informó la reparación de 7.831 vehículos y la compra de 940 patrulleros, 500 motos, 360 camionetas y 1.800 unidades nuevas, junto con la incorporación de 88 policías retirados al servicio activo. También anunció el avance en un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial y la distribución de armamento de menor letalidad.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, miembros del Poder Judicial, jefes policiales y representantes de las Fuerzas Armadas. La Policía de Rosario, creada el 13 de agosto de 1854, tuvo desde sus orígenes la misión de cumplir y hacer cumplir la ley, garantizando la tranquilidad y seguridad de la comunidad. El acto concluyó con el desfile de las distintas agrupaciones que integran la Policía de Santa Fe.
Lectura rápida
¿Quién encabezó el acto por el aniversario de la Policía de Rosario? El gobernador Maximiliano Pullaro.
¿Cuándo se creó la Policía de Rosario? El 13 de agosto de 1854.
¿Qué mejora se destacó en la tasa de homicidios? Bajó de 19,92 a 6,84 cada 100.000 habitantes en Rosario.
¿Dónde se realizó el acto? Frente al Monumento a la Bandera.
¿Qué programa se implementó para mejorar la seguridad? Un “programa de seguridad pública” con presencia policial en 98 cuadrantes.