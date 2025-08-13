Maximiliano Pullaro: "La Rosario violenta se terminó"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes el acto por el 171º aniversario de la creación de la Policía de Rosario, frente al Monumento a la Bandera, y aseguró que “los tiempos de la Rosario violenta se terminaron” y que la ciudad “nunca más volverá a ser lo que fue”. Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recordó que “hace 20 meses la ciudad estaba sitiada por delincuentes” y destacó que hoy se alcanzaron los niveles más bajos de homicidios en lo que va del siglo.

Pullaro atribuyó la mejora a un “programa de seguridad pública” sostenido por un método que se aplica “todos los días, todas las horas y todo el año”, con planificación, control operativo y presencia policial en 98 cuadrantes las 24 horas. Señaló que se pasó de 20 móviles disponibles para el 911 a 300 en los horarios más complejos y que, en julio, la Policía identificó a 190.000 personas y 99.000 vehículos. “La violencia cayó de manera significativa y contundente, aunque lo pagamos con dolor”, afirmó.

El mandatario provincial también destacó el trabajo del Servicio Penitenciario, que “puso control en la cárcel, lo que trajo control y orden en la calle”. En la misma línea, la vicegobernadora Scaglia remarcó que “Rosario volvió a ser segura, el lugar donde los chicos pueden estudiar y la ciudad turística que podemos visitar”, y llamó a fortalecer la incorporación de tecnología y mejorar las prácticas policiales.

Por su parte, Cococcioni detalló que, desde el inicio de la gestión, la tasa de homicidios en Rosario bajó de 19,92 a 6,84 cada 100.000 habitantes y en la provincia, de 11,01 a 4,83. Además, informó la reparación de 7.831 vehículos y la compra de 940 patrulleros, 500 motos, 360 camionetas y 1.800 unidades nuevas, junto con la incorporación de 88 policías retirados al servicio activo. También anunció el avance en un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial y la distribución de armamento de menor letalidad.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, miembros del Poder Judicial, jefes policiales y representantes de las Fuerzas Armadas. La Policía de Rosario, creada el 13 de agosto de 1854, tuvo desde sus orígenes la misión de cumplir y hacer cumplir la ley, garantizando la tranquilidad y seguridad de la comunidad. El acto concluyó con el desfile de las distintas agrupaciones que integran la Policía de Santa Fe.