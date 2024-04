Intendente de San Lorenzo, sobre las rutas de la zona: "Hay tramos destrozados"

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, se refirió al estado de las rutas de la zona portuaria agroexportadora y dijo que el Gobierno nacional se comprometió a ayudar a resolver el problema.

Hace algunos días se reunió con el ministro del interior, Guillermo Francos. “Nos brindó más de una hora de trabajo y con su equipo, no como es habitualmente. Habrá reuniones en los próximos días”, informó Raimundo en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Hay un sector afectado antes de la unión de la ruta 12 con la 11. Entiendo el planteo del esfuerzo fiscal del Gobierno nacional, pero estas son intervenciones microscópicas para lo que es el Estado. Están haciendo trabajos de reparación en ese tramo catastróficos. Y los municipios estamos dispuestos a colaborar. Hay tramos de pequeña extensión que están destrozados”, sostuvo.

En tanto, los camioneros suelen reclamar por la tasa vial que pagan y no ven reflejada en obras. Sin embargo, el intendente explicó qué hacen con esos fondos. “El dinero de la tasa vial es para mantenimiento de caminos municipales internos, no provinciales ni nacionales. Acá hicimos pavimentos, iluminación LED. Los camiones circulan por la ciudad y frenan en cada esquina. No es solamente el mantenimiento vial, es el barrido, la desratización, el control de tránsito, cámaras de seguridad”, indicó.

Finalmente, se refirió a las negociaciones sobre el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay y comentó: “Debe haber accesibilidad, navegabilidad y seguridad. Para la navegación proponemos una licitación pública internacional para garantizar el dragado y balizamiento en el río. Necesitamos un dragado a 42 pies, debemos no convertirnos en marginales en el mercado. Y las fuerzas federales deben estar en el río protegiéndonos del flagelo del narcotráfico”.