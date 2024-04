Santa Fe reveló que le da asfalto a Vialidad Nacional para que haga obras

El estado de las rutas santafesinas que llevan a los puertos del Gran Rosario es nuevamente foco de discusión. Mientras se realiza un operativo de seguridad vial en toda la zona, desde la provincia admitieron que las trazas viales no están en óptimas condiciones.

“Hay dos o cuatro millones de camiones que pasan por rutas provinciales y nacionales. Nosotros hicimos todas las reparaciones y bacheos que había que hacer. Estamos ayudando a Vialidad Nacional dándole el asfalto para que haga los mantenimientos”, reveló Pablo Seghezzo, administrador general en Vialidad Provincial.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, planteó: “Toda infraestructura hay que mantenerla. Si bien hay ferrocarril, la mayoría de los granos se transportan en camión. Y la producción es cada vez más. El 80 por ciento de las exportaciones del país salen por los puertos de Santa Fe. Eso exige muchísimo a la red vial, que es antigua”.

“No hay planificación para mantener todo como se debe. A nivel nacional y provincial esto fue así. Hay que mantener todo a lo largo de los años. En Córdoba se hizo, por ejemplo”, subrayó.

En cuanto a obras futuras y la gestión de Omar Perotti, expresó: “Hay una ruta nueva para despejar el tránsito en La Ribera. Proyectos hay muchos, pero primero hay que levantar esto. No me interesa hablar de lo anterior, pero en los últimos cuatro años no firmaron ni contratos de sellados de fisuras. Es el mantenimiento más barato”.

“Lo de la ruta 33 hay que volver a hablarlo con Nación – indicó Seghezzo-. Las experiencias con el Gobierno nacional en la parte vial Santa Fe fue muy relegada como provincia, pero ahora es una nueva oportunidad. Y la autopista Rosario-Santa Fe, recibimos lo que recibimos…estamos con reparaciones para darle mejor transitibalidad. Es una infraestructura antigua, es la más vieja del país”.

Y en relación a los costos de las obras, precisó: “Un kilómetro de ruta puede costar 900 mil dólares. Hay que controlar el peso del transporte para que las rutas duren”.