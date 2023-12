Obra pública: Santa Fe busca financiamiento externo para no depender de Milei

Agustín Dadamio

Mucho antes de asumir, Javier Milei encendió su motosierra y apuntó contra el flujo de dinero que financia la obra pública, una de las cajas más importantes y codiciadas por las provincias. Santa Fe tomó nota de la advertencia del Presidente electo libertario y para no quedarse con las manos vacías comenzó a diagramar un plan de financiamiento externo. Con incertidumbre a nivel nacional y pocas confirmaciones a nivel provincial, Rosario sale a la cancha en 2024 con un escueto plan de obras.

A falta de días para la asunción formal de Milei, quienes están esperando para entrar a la Casa Gris ya dan por sentado que los fondos nacionales para obras no serán los esperados para realizar trabajos de alto impacto. Entre esos últimos aparecen las promesas del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, que hizo especial hincapié en las obras de infraestructura vial en la zona portuaria.

Lisandro Enrico es el hombre que Pullaro pensó para un Ministerio de Obras Públicas que desde el vamos requerirá de ingenio. Por eso, el ahora senador radical de General López y próximo titular del área que digita las obras provinciales anticipó que buscarán financiamiento externo para avanzar con los proyectos previstos.

“Vemos con preocupación lo que Milei plantea del recorte de fondos para obra pública. Estamos buscando nuevas formas de financiamiento y transparentar todos los procesos de adjudicación y contratación. Ya tomamos contacto con la Bolsa de Cereales de Rosario para buscar financiamiento en el mercado de capitales. Priorizaremos proyectos de infraestructura portuaria. No queremos depender de lo que Nación haga”, admitió Enrico a Cadena 3.

Similar fue el planteo realizado ante referentes de la delegación santafesina de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en una reunión reciente. Semanas atrás los empresarios del sector advirtieron con preocupación que un recorte en el flujo de fondos para obras se traduciría instantáneamente en pérdidas millonarias. Con distinto tono y tiempo, varios actores ven lo mismo: con Milei no habrá fondos de sobra para construir.

Panorama provincial complejo

Enrico reveló que en la provincia “hay obras que están prácticamente paralizadas”, pero evitó dirigir la crítica a la gestión de Omar Perotti y nuevamente apuntó hacia arriba. “La situación del país impacta en la obra pública, y con la inflación esto puede empeorar”, alertó.

Entre los puntos en los que creen que habrá que trabajar es en la eficiencia de Aguas Santafesinas, empresa provincial que –según Enrico- no cuenta con fondos ni siquiera para financiar la actividad cotidiana.

“La situación de Aguas Santafesinas es deplorable, está en su peor momento histórico, no llega a cubrir al 65 por ciento de sus gastos –destacó-. Si no completa con ayuda de la provincia, no puede pagar los sueldos. Hay mucho por hacer. Hoy es absolutamente deficitaria”.

Rosario expectante

La presentación del Presupuesto 2024 y las modificaciones en la Ordenanza General Impositiva en Rosario no hicieron ruido por obras rutilantes o significativas: la principal novedad pasó por la intención municipal de crear una tasa vial. La alícuota consiste en dirigir el 1,6 por ciento del valor del litro de nafta a la financiación del mantenimiento de las calles. Los estacioneros pusieron el grito en el cielo, al igual que los transportistas. No se sabe cómo recibirá la iniciativa la ciudadanía, puesto que la tasa será creada solo si el nuevo Concejo municipal da el visto bueno (también se plantea la eliminación de 30 tasas).

A la hora de ver las obras proyectadas, hay una diferencia con las intenciones que existían antes de 2023. En ese entonces, el listado de obras previstas era el dato saliente del proyecto presupuestario del año electoral que le dio a Pablo Javkin la posibilidad de comandar la ciudad por segunda vez.

Ahora, el plan de obras de pavimentación a nivel definitivo contempla la remodelación integral de la avenida de la Universidad, la pavimentación de boulevard Seguí entre Ayacucho y Grandoli y la de la avenida Baigorria. También apunta a pavimentar una parte de Empalme Graneros, Uriburu y La Guardia, Las Delicias, calle Juan José Paso y Ludueña, barrio Las Flores-La Granada y barrio Ludueña.

Se suman trabajos de iluminación LED, obras de desagües pluviales y obras cloacales, revitalización de la zona histórica de la cuidad y las peatonales. Y obras en plazas y parques. Sin dudas, si algo genera expectativa es la reversión del Plan Abre.

La provincia, ante eso, puso paños fríos. “El Plan Abre respondía a una lógica de Miguel Lifschitz que fue muy buena y queremos replicar, pero dependerá de la situación económica del futuro”, aclaró Enrico.