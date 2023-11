Uocra Rosario respalda a Milei: "Apostémosle una ficha a esta gente que viene"

La promesa de Javier Milei de suspender la obra pública generó preocupación en los empresarios y trabajadores de la construcción. La seccional rosarina de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se manifestó en “estado de alerta”, pero su titular, Sixto Irrazabal, dijo que hay que apostar por el presidente libertario.

“Estamos en estado de preocupación. Vamos a salir a la calle, nos están empujando a eso. No creo que esto venga por los trabajadores, sino por un ordenamiento. Los de la cámara están preocupados. No creo que quiera complicarse la vida con los gremios. La Uocra mueve 102 gremios. La obra pública acompaña a la privada”, expresó en primer lugar Irrazabal, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Sin embargo, declaró: “Yo le tengo fe, creo que habrá un ordenamiento. Pero que sea equitativo, suframos todos el ajuste. Los empresarios hicieron plata, y Milei lo sabe. Apostémosle una ficha a esta gente que viene. Hay trabajadores que no llegan a fin de mes y hacen changas después de hora. Se tienen que terminar los intermediarios, esos son los parásitos”.

En ese sentido, Irrazabal dijo que “los pibes quieren comer en su casa, no ir más a los comedores” y cuestionó a Omar Perotti. “En Santa Fe el gobernador electo seguirá las pocas obras que hay, y hará otras. Este año fue un desastre, las empresas están al rojo vivo. El gobernador dejó de pagar, no atiende más el teléfono. Los más chicos dicen que no cobran desde marzo”.

“Escucho en los medios la cantidad de miles de escuelas hechas, es todo mentira. Acá funciona el Procrear, la provincia fue un fracaso total, se lo dije a Perotti”, sentenció.