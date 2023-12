Radioinforme 3 Rosario Transportistas de cargas adelantaron que irán a la Justicia por la tasa vial Audio

La aplicación de la “Tasa Vial” por parte de la Municipalidad de Rosario sumó un nuevo actor que se opone. La Asociación de Transporte de Cargas de la ciudad anticipó que se encuentran trabajando para detener la posible entrada en vigencia de la medida que establecería un recargo del 1,6% en el valor del combustible.

Alfredo Guagliano, presidente de la entidad, destacó que el sector “está pasando un momento crítico, porque venimos con las tarifas desfasadas, por la inflación, no tenemos insumos y los insumos que sí conseguimos son a lo que lo considera el proveedor que lo tiene que cobrar”.

“Hace unos años atrás, no muchos, el combustible representaba el 20% de nuestra estructura de costos, ahora pasa el 45%. Entonces, de ninguna manera nosotros como institución lo vamos a aceptar, vamos a llegar hasta las últimas instancias. Estamos consultando por un abogado tributarista si realmente puede el municipio hacerlo, y vamos a arbitrar todos los medios, porque es imposible”, indicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La pregunta que me hago, ¿por qué no aprenden de los privados? ¿Qué hacemos los privados cuando los números no nos cierran? Nos achicamos, tratamos de ser más eficientes, pero no”, reclamó el representante a la Municipalidad.

Del mismo modo, Guagliano adelantó que pedirán una entrevista con el intendente Pablo Javkin y el secretario de Hacienda, ya que “de ninguna manera vamos a aceptar eso, porque estamos en una situación crítica”.