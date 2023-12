Buscan derogar 30 tasas municipales y crear una nueva sobre el combustible

La polémica se encendió en las últimas horas. El Poder Ejecutivo de Rosario, a cargo del intendente reelecto Pablo Javkin, envió un Mensaje al Concejo de la ciudad en el que plantea una serie de cambios en la Ordenanza General Impositiva. En pocas palabras, ante el avance de la digitalización y otros hechos puntuales, la Intendencia instó a dar de baja varias tasas. Sin embargo, también planteó sumar una nueva: “La Tasa Vial”.

Esta última se aplicaría sobre la venta de las naftas y el GNC, en un 1,6% sobre cada litro libre de IVA. Según adelantaron representantes de las estaciones de servicio, que serían los entes recaudadores, el costo se trasladaría al público.

“Esto deviene de un proceso de varios meses de reducción de tasas. Estamos proponiendo eliminar 30 de las 80 que tiene la Municipalidad, como en el carnet de conducir, o los permisos de obras. Dentro del proceso está esta pequeña alícuota que tiene un fin específico. Son seis pesos por litro de nafta”, señaló el coordinador de Gabinete de Rosario, Rogelio Biazzi, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Y añadió: “Como estamos haciendo una reformulación del sistema tributario, pensamos que hay un aporte pequeño que se puede hacer por todos los que cargan combustible, que va a ir a un fondo específico para las calles. Eso va más allá de lo presupuestado para arreglar las vías”.

Puntualmente, las tasas municipales que se darían de baja o fusionarían son variadas. Por citar algunos ejemplos, se encontraría una que se abona por los servicios de desinfección mensual que deben efectuarse a los automotores destinados a transporte urbano de pasajeros, que es 9,5 módulos tributarios (cada uno en $79). También, una que se cobra por los cambios de unidad de coches taxímetros, remises, transporte escolar y especial, que asciende a un total de 3.397 pesos.

Inclusive, en la actualidad el público paga a la Municipalidad una tasa por tener el “Certificado de Libre Multa”, algo que dejaría de existir junto con lo que se abona ante el trámite de “altas, bajas y transferencias de rodados que se solicite para un mismo dominio, en un mismo momento y que actualice titularidades”.

Con cierta incertidumbre respecto de lo que sucederá a partir del 10 de diciembre, la Municipalidad encontró un método de financiamiento para el arreglo de las calles importado de varios distritos del conurbano bonaerense.

“Muchas de las 30 tasas que vamos a eliminar tienen impacto. La verdad es que pagar 500 o 600 pesos cada vez que inicias un trámite, cada vez que pedís un libre deuda, un libre multa, cuando haces un trámite a la Municipalidad, inicio de expediente, hasta fotocopias, fotocopias de planos, fotocopias por hojas. Hay cosas que tienen un impacto diario que a veces lo naturalizamos y lo tenemos incorporado”, expresó a Cadena 3 Rosario el futuro secretario de Gobierno, Sebastián Chale. “La tendencia a simplificar, por un lado tiene un costado económico, porque suprime ese ingreso, pero por el otro también tiene un sentido de practicidad, de ser un estado más moderno”.

El funcionario plantea que el deseo es “poder seguir eliminando y suprimiendo tasas y llegar a una simplificación tributaria más avanzada”. Sin embargo, no esquivó a la creación del nuevo pago sobre el combustible y pidió “medirlo en términos de impacto”. “Estamos hablando de menos de 6 pesos, descontado el IVA, sobre el litro de nafta, que en cualquier carga promedio es un valor muy bajo”, dijo. “Y obviamente que desde el punto de vista de las posibilidades de mejorar nuestra situación en términos de infraestructura vial, es un aporte importante”, remarcó.

Chale explicó que “el Municipio tiene que financiarse de una manera genuina”. También, recordó que “a pocos días para que termine un gobierno” se les están adeudando “más de 3.000 millones de pesos” en carácter de parte del convenio salud, el suero que produce el Laboratorio de Especialidades Medicinales, entre otras cuestiones. “Si Argentina fuera más justa, probablemente no habría necesidad de estas cosas. Pero la verdad es que eso no ocurre y nosotros no estamos acá para comentarla. Estamos para tomar las decisiones sin impactar gravemente en este caso en el bolsillo de la gente”, concluyó.

Las cinco más importantes

- Por la emisión de duplicados de cualquier tipo (de carnet, de franquicias, de declaraciones juradas, permisos, chapas, obleas, comprobantes de control técnico y toda otra documentación) relacionadas con licencias o permisos, franquicias, choferes y automotores, y/o constancias de titularidad: $2.923

- Por inicio de expediente o por cada anexo, incluyendo sus respectivas fojas: $395

- Por los servicios de extensión de credenciales y registro de todo beneficiario del uso del transporte público de pasajeros, por año: $632

- Por cada Certificación de deuda exigible de tributos municipales: $474

- Por cada liquidación de patentes: $537,2