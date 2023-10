Santa Fe: la construcción, en "estado de alerta" por la crisis económica

Las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Comarco) emitieron un comunicado y expresaron su preocupación por la actual crisis económica y su impacto en el sector. Se declararon en estado de “alerta” y manifestaron que hay atraso en los pagos y se podrían paralizar obras públicas.

“El sector de la Construcción se encuentra en estado de alerta debido a las consecuencias que ha generado la corrida cambiaria de estos días. La reinante incertidumbre y la falta de medidas económicas generarán un impacto negativo más en este contexto inflacionario, inestable y turbulento. También afecta a las empresas, principalmente las que se dedican a obra pública, el atraso en el pago de los certificados de obras; la mayoría no ha percibido los correspondientes al mes de junio”, expresó la entidad mediante un comunicado oficial.

“El impacto negativo está representado por las dificultades para importar, escasez de insumos claves, incremento del costo financiero para las empresas y una inflación descontrolada. Si bien esto lo padecen todas las actividades económicas, las empresas constructoras comenzaron a recibir notas de los proveedores en la que comunican las medidas que debieron tomar ante la delicada situación económica que atraviesa el país cambiando las condiciones habituales de comercialización”, agregó.

Por otro lado, la delegación provincial indicó que la recesión lleva “14 meses” en el distrito y “hace inviable sostener el nivel de actividad y el empleo”. En esa línea, el comunicado señaló: “Se comienza a percibir una parálisis en la actividad que afecta los tiempos de los proyectos y las obras, generando dificultades en la gestión de las empresas y pone en riesgo los puestos de trabajo y la subsistencia de las mismas”.

“La realidad hoy es que en el sector se entregan insumos a precio abierto o se manejan precios de cobertura que tienen un efecto nocivo, ya que aceleran el proceso inflacionario. Este problema no solo afecta a las empresas constructoras, sino que también repercute en la cadena de comercialización y distribución; que ante la escasez de insumos y aumento desmedido de precios de quedan sin stock, no pueden acopiar materiales y no pueden garantizar la entrega de los mismos a los constructores”, aseguraron.

Y advirtieron: “Se destaca que esta situación afecta tanto a la obra pública, como a los Desarrolladores Privados. Las empresas constructoras viven una situación delicada, las que se dedican a obra pública tienen que cumplir con una curva de inversión que le exige el comitente, con el agravante de no estar cobrando en tiempo y forma debido al atraso significativo en la cancelación de los certificados de obra por parte del gobierno; y el desarrollador que hace obra privada está bajo la atenta mirada de quienes encomendaron la obra. De seguir así el panorama, será inevitable la suspensión de personal y la paralización de las obras”.