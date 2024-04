José Goity: "Premiar un esfuerzo no es discriminar ni castigar"

El Gobierno de Santa Fe presentó un programa de incentivo para pagar un extra a los docentes que no faltan a clases. La respuesta de los gremios no tardó en llegar: Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) irá a la Justicia y Amsafé (Asociación del Magisterio de Santa Fe) rechazó completamente el planteó.

José Goity, ministro de Educación provincial, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Hay que desdramatizar, no es un enfoque adecuado el que están planteando los gremios. Esto es un incentivo, un premio, no afecta al salario, no vamos a descontar días por enfermedad. No es discriminatorio, y si lo es, lo es positivamente”.

“Premiar un esfuerzo no es discriminar ni castigar. Es un concepto, una cuestión de principios. Vamos a defender los derechos de los trabajadores, pero vamos a incentivar determinadas conductas que merecen ser reconocidas”, indicó.

Goity dijo que las faltas docentes son un problema que tienen como sistema educativo y argumentó: “No se puede sostener el pago de reemplazos que estamos pagando”.

“Empezamos a auditar domicilios y a realizar seguimientos médicos. Hay altos niveles de retorno al trabajo por licencias sin sustento. Estamos trabajando en un sistema de control. Hay que mejorar los controles, también en licencias psiquiátricas”, destacó.

El funcionario dijo que “en el sistema privado hay menos ausentismo y son los mismos docentes”, y aclaró que “el ausentismo y la regularidad no es igual en establecimientos de gestión pública y privada”.

Finalmente, sentenció: “No es una cuestión exclusivamente monetaria, esto es otra cosa, es un beneficio. Tenemos proyectada una mejor utilización de los recursos empleados en licencias”.