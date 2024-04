Gremios docentes judicializarán la medida provincial de "asistencia perfecta".

El anuncio del gobierno provincial de Santa Fe sobre la implementación de una bonificación pecuniaria mensual y trimestral para los docentes que no falten a su trabajo generó críticas por parte de los gremios Amsafe y Sadop.

Ambas organizaciones consideran que esta medida, lejos de promover la asistencia, crea una situación de discriminación injusta y busca generar confrontación con los gremios docentes.

Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) en la delegación Rosario, expresó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario su rechazo a la medida de manera contundente: "Lo primero que vamos a hacer es impugnar judicialmente, hay que esperar que salga el acto administrativo, decreto o lo que sea. Es un acto discriminatorio, no está aceptado por ninguna ley".

"Tuvimos una paritaria la semana pasada donde el aumento que propuso el gobierno era de 57.000 pesos. Nos llevó 4 meses de paritaria, 10 días de paro para llegar a esa cifra y de un día para el otro aparece esta erogación de 58.000 pesos de premio para la asistencia perfecta. Fuera de paritaria, o sea que lo hace el gobierno de manera unilateral" afirmó.

Y agregó: "¿Esto qué quiere decir? Que, si usted tiene cáncer y se está muriendo, no tiene derecho a ser premiado por el ministerio con esta suma que es muy importante, casi el 15% del salario. Si usted está embarazada, digamos que está cruzando su último medio embarazo, no tiene derecho a ser premiado, o a menos que una ausente que no está embarazada porque está esperando familia".

En esa línea, el gremialista señaló la falta de datos por parte del Ministerio de Educación respecto a las ausencias de los docentes en la provincia, lo cual dificulta cualquier discusión seria sobre el tema: "No sabemos por qué falta la gente, cuánta gente falta, en qué circunstancias falta, cuántos están enfermos, cuántos están con atención de familia enferma".

Finalmente, espetó: "El ministerio lo que está buscando, digamos, o el gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que está buscando es una confrontación con los gremios docentes, y la viene buscando desde el principio de año".

"Lo que hace el gobierno provincial es tan ilegal que no está amparado por el DNU de Milei, que es recontra ilegal", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.