Hablemos de paritarias, pero discutamos la infraestructura impositiva del país

Claudio Zuchovicki

No puedo dar una explicación respecto a por qué el Gobierno nacional se resiste a homologar los acuerdos salariales. A modo interpretativo, esto puede ocurrir para no convalidar una suba de precios que generen expectativas inflacionarias. Insisto, esta es mi interpretación, no es un dato.

El Gobierno siente que fue contratado por la ciudadanía, cuando los eligió, para vencer dos o tres problemas esenciales que nos lastimaba a todos como población. Inflación, seguridad, en otro caso, y supongo que tendrá que ver con los otros servicios básicos que Argentina está débil, que es como es salud y educación.

Vamos a la inflación, que era el principal problema de todos. Desde ese punto de vista, el Gobierno tiene que mostrarle a la sociedad que la pueden controlar y que siempre va a ser decreciente. ¿Qué significa? Que si bien el número es altísimo (el de enero dio menor que el de diciembre, el de febrero menor, el de marzo menor), aunque los números sean altos, es mostrar esa tendencia.

Por el otro lado, obviamente, tenés al usuario que dice "no, pará, a mí me licuaron, porque vos me estás hablando de la inflación futura, pero estos tres meses yo no cobré, perdí poder adquisitivo".

El Gobierno dice "sí, pero peor es para un empleado o un jubilado vivir en una estructura hiperinflacionaria", como estábamos viviendo en diciembre del 1% diario. En la interpretación que tiene el Ejecutivo, lo primero que tienen que que vencer es la hiperinflación, más que la inflación en la cual estaba sumergida la Argentina, donde que no había precios de nada.

El otro problema es macroeconómico. La estructura del país estaba completamente destruida. El Gobierno anterior no tenía plata, debía por todos lados, no tenía reservas, reservas negativas, había tarifas que no existían, tenía la brecha cambiaria que el exportador no quería exportar y el importador se apuraba a importar. Estaba tan, tan, tan desorientado todo que la actual gestión debía corregir los precios relativos.

Está bien que Camioneros se defienda si a ellos les tocan un interés. El ministro Caputo en algún momento dijo que no homologa los acuerdos salariales porque es el doble de la inflación. Con el problema con Camioneros, ¿yo favorezco un sector o lastimo con una posible hiperinflación a 48 millones de argentinos? Entonces, supongo que esa es la decisión política.

El presupuesto es una gestión política, donde vos le propones a la gente cómo vas a recaudar, qué impuestos vas a cobrar, quién paga la mayor cuenta, retenciones, bla, bla, bla. Y las decisiones políticas se toman en función de cantidad de gente, supongo, cantidad de votantes. Un productor que fabrica remeras, no va a fabricar la que más le gusta, va a fabricar lo que cree que la gente le compra. Y esa es la política.

El Gobierno tiene que preguntarse cómo se compone la sociedad, a cuántos representa el gremio de Camioneros, a cuántos le jode la hiperinflación. No hay países que tengan una inflación del 10% mensual. Estamos "festejando" que el IPC va a ser del 10% mensual, pero nombrame países que tengan más del 10% mensual y no me vas a encontrar, ni Venezuela ya. cuando vos tenés esta inflación es que no tenés un mapa de cuánto valen las cosas.

Muchos de los impuestos que se pagan en Argentina no existen en otros países. Hasta que no se debata sobre estos problemas estructurales, las quejas de diferentes sectores continuarán.

Ningún país del mundo paga ingresos brutos. Tampoco pagan otros países el impuesto al cheque, al débito y al crédito, no hay ningún país del mundo que lo tenga. Tampoco el impuesto a los Bienes Personales, ningún país del mundo paga sobre el stock. Yo tengo una casa, pero tengo un trabajo. Tengo que seguir pagando impuestos sobre el terreno que tengo, sobre la tierra que tengo. Si lo quiero vender y nadie me lo compra, soy rehén de mi activo.

Todos pagan Ganancias, todos pagan IVA, todos pagan un impuesto a la herencia. Hoy se queja el camionero, en la columna de la semana que viene se queja el farmacéutico, se queja el sistema estructural y así.

