La presión inflacionaria va a ser menor, el costo es la recesión

Claudio Zuchovicki

No sé cuánto va a estar la inflación general de marzo, se presume que va a estar entre el 10, 11 o 12%, una cosa así. Es lo que se espera, pero no lo sé, porque sé que la última semana de marzo dio 0,8%. Pero en el fondo hay que ver cómo toman ciertos precios y la sensación térmica de cada uno va a ser distinta.

La inflación a partir de ahora es muy distinta para cada uno de nosotros. El punto es así, muchos de los precios, distorsiones de precios, se dieron por las expectativas previas que teníamos hace un mes, dos meses, tres meses. Muchos pusieron precios a un dólar de $1.500, $1.600, porque era lo que se decía que podía valer si ganaba Milei o Massa, uno por dolarización y el otro porque iba a seguir con el mismo plan económico.

Esto hizo que muchos se hayan stockeado, hayan preferido no vender mercadería o si la vendían, la fijaban con un dólar de $1.500 o $1.600. Una de las cosas que siempre repito y quizás ya muchos me escucharon, es entender cuándo un proceso es transitorio o permanente. Si vos creés que es transitorio, resistís, no tomás decisiones.

Eso es lo que se debatió políticamente cuando ganó Milei, si esto era un fenómeno transitorio, era un fenómeno permanente, si iba a poder aguantar, si lo que anunció de que iba a devaluar un 2% mensual iba a aguantar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tiempo fue pasando y uno fue verificando que fue respetando lo que dijo. No emitió dinero, realmente tuvo superávit fiscal, realmente a un costo político enorme, a un costo político enorme dejó de pagar algunas cuentas, algunas peleas con el interior, con un costo político enorme, que mucha gente se enojó por licuación o por lo que fuera, pero mantuvo eso. Y el mercado es como que le empezó a creer.

Y a partir de ahí decís, ¿Cómo tengo que fijar los precios a partir de ahora? ¿De acuerdo a un dólar que yo creía que iba a valer $1.800 o a los $1.000 que valen ahora? Y muchos empezaron a bajar precios si quieren vender. Y, además, el costo de esto fue una recesión muy grande, donde la recesión hace que ahora stockearme sea un problema, porque tengo que mantener una tasa de interés, una estructura de costos, y yo tengo esto que no puedo vender y nadie me llama ni para comprármelo.

Antes, vos tenías el privilegio de la oferta. El que tenía producto, hacía lo que quería. Te vendo, ¿no? Te pongo el precio que vos quieres, que yo quiero. Ahora, cuando esto se normalice, se tranquilice, el que acumuló, pensando que iba a valer un montón, va a decir que va a tener el privilegio la demanda, el consumidor. Y eso es un poco lo que pasó.

Ahora tiene el poder el consumidor, que es muy difícil, porque yo encima que tengo crisis me tengo que estar fijando qué compro o no compro. Pero hay muchas cosas que no hay que comprarlas. Porque en el fondo hubo una distorsión de precios, porque hubo una especulación previa, como el dólar de $1200.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Muchos se stockearon pensando que el dólar se iba a cualquier lado, entonces prefiero tener la mercadería. Y después, bajó, bajó la mitad. Y también bajó internacionalmente, con lo cual hay muchas cosas que se van a empezar a normalizar.

Ahora bien, para las clases bajas, quizás la inflación sea menor. Porque el 80% de las clases bajas gastan en alimento, que el último mes, la última semana, dio 0,8% de aumento. Pero los de las clases medias, que gastan el 80% en servicio, el impacto inflacionario va a ser mayor.

Nos vamos a poder generalizar un número. Va a haber un 11,4%, por decir algo. Estamos en zona de definición.

La inflación está ahí, es la proyección de creer que el Gobierno puede bajarla, que va a ser menor. Cuando vos sentís que va a ser menor, empezás a creer y dejas de ser una preocupación. Y empieza a ser la preocupación la recesión. Entonces, la presión inflacionaria va a ser menor, el costo es la recesión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/