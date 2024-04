Las promos de los súper, ¿cuánto impactan en el bolsillo y en el Indec?

Adrián Simioni

Las últimas tres veces que fui al supermercado me llamaron la atención los descuentos. No sé si ustedes se han fijado. Pero son impactantes. Sobre todo en algunas cadenas. De las tres veces que fui, el descuento final sobre el ticket por ofertas y promociones, varió entre un 17 y un 26%. En el promedio de las tres veces, por cada mil pesos facturados me descontaban 210 pesos. Un montón.

Como todos sabemos, el tema mereció que el ministro de Economía, Toto Caputo, les pidiera a los supermercados que dejaran de embromar con las promos y las ofertas y directamente bajaran los precios. Que dejaran de vender el 2x1 con el 50% de descuento sobre la segunda unidad y que, en lugar de eso, bajaran 25% el precio de cada unidad. Y se terminó.

¿Tiene razón Caputo? En principio, sí. El Indec le confirmó al periodista Claudio Zlotnik, de Iprofesional, que sus encuestadores, cuando relevan los precios, no toman en cuenta los precios de estas promociones tipo 2x1, porque para el organismo se trata de un precio “con restricción”. Tampoco anota el Indec precios más baratos por unidad pero a los que sólo se puede acceder con un medio de pago en particular, por ejemplo, una tarjeta. En cambio, si es una oferta por una unidad de producto, aunque sea transitoria, el precio rebajado se toma en cuenta, siempre que el producto esté disponible.

Ahora, ¿qué dimensión tiene esto? ¿crecieron las promo junto a la inflación? Sí. La consultora P&Q, que mide precios, indicó que en noviembre, todavía con Massa, los artículos en promoción habían sido 29.200. En diciembre saltaron a 42.600; en enero, a 57.400 y en febrero a 66.600. Más del doble que los de noviembre. Ahí alcanzaron el récord. En marzo ya bajaron a 51.600, todavía 77% más que en noviembre.

Sin embargo, el impacto en la medición de la inflación no sería tan significativo. Algunas consultoras plantean que el impacto en el numerito que da el Indec sería inferior al 1% mensual. Sobre todo porque esto se ve mucho en los súper pero no en los almacenes, carnicerías, panaderías, verdulerías y demás negocios que también releva el Indec.

De todos modos, es un 1%. Para Milei y Caputo podría ser la diferencia entre poder mostrar un dato de inflación por debajo o por arriba de los dos dígitos en la medición de marzo. Les va parte de su gobierno en esto. Y a nosotros se nos va la billetera.