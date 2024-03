Qué implica el llamado de Milei a sacar los dólares del colchón

Adrián Simioni

En un foro empresario, el presidente Milei sugirió a los argentinos que comiencen a sacar sus dólares del colchón porque, dijo, esa va a ser la forma de remonetizar la economía, dado que su gobierno seguirá frenando la emisión de pesos.

Esto dio lugar a muchas reacciones. Algunas fueron críticas. Por ejemplo, alguien consideró que estaba mal que un presidente llame a la población a consumirse los ahorros. Otros remarcaron una realidad: sí, a mucha gente no le queda otra que sacar los dólares del colchón, que comerse los ahorros, porque si no, no come.

Pero vayamos un poquito más allá. En septiembre, el Indec estimó que los argentinos tienen guardados y sin declarar, dentro o fuera del país, unos 257.000 millones de dólares.

¿Adónde apunta Milei? Dijo que su apuesta total para liquidar la inflación es frenar totalmente la emisión de pesos. Tanto la que tiene lugar cuando el Banco Central financia en pesos el déficit fiscal del Gobierno como la que genera el Banco Central cuando emite para pagarles a los bancos intereses para que estos congelen los pesos de los ahorristas con el fin de sacar pesos de la calle.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si la cantidad de pesos queda fija y esos pesos han perdido valor de compra por la inflación, entonces a la economía llegará un punto en que le faltarán pesos para funcionar. La inflación se parará, pero también habrá recesión. Es un poco lo que estamos viendo.

Llegados a ese punto, lo que siempre hicieron los políticos argentinos fue empezar a emitir de nuevo con la excusa de reactivar la economía. Lo llamaban “remonetizar” la economía. Ponían al Estado a gastar de nuevo en cosas absurdas mal hechas o carísimas. Y al final la inflación volvía a aparecer.

Milei no quiere ni planea hacer eso. Lo dijo: “Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón”, dijo.

Y también lo dijo Caputo. Advirtió que la sequía de pesos se profundizará con el correr de los meses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y así no habrá pesos para correr contra el dólar. Si se hace, será un cambio radical para la Argentina. Los dólares ya no estarán en el Banco Central y nosotros no iremos a comprarlos cuando veamos que están baratos con pesos que nos sobren. No es que habrá una base monetaria en pesos y, en paralelo, como en un mundo duplicado, los dólares de respaldo a esos pesos como nos quedó grabado en la cabeza con la convertibilidad.

Tampoco sería la dolarización de la que hablaba Milei al principio de su campaña presidencial. Porque no será el Banco Central entregando sus dólares para comprar y retirar los pesos para jubilarlos.

No. Es más bien el plan de la Fundación Mediterránea, el de Melconian que había adoptado Patricia Bullrich en la campaña. Es la economía bimonetaria. Pero sin el Central haciendo nada. Lo haría la gente, sacando los dólares del colchón sencillamente porque si no, no habrá con qué hacer las transacciones que requiere la economía. No sólo se trata de comerse los ahorros para ir al súper. Sino de invertirlos: construir una casa, instalar un negocio. Y no sólo los individuos, sino sobre todo las empresas.

No sería un mundo donde transemos en pesos y pensemos en dólares, la gran tradición argentina, sino donde transemos y pensemos en las dos monedas.

Para que eso sea más ágil y seguro faltan leyes. Milei quiere prohibir por ley la emisión, castigarla con prisión. Pero faltan otras. Por ejemplo un gran blanqueo (está propuesto en la ley bases). Y ya se dio un paso importante con el DNU que Milei firmó apenas entró, y que por lo pronto está vigente, que modificó dos artículos clave del Código Civil por los que cualquier obligación transada en dólares debe ser saldada en la misma moneda. No puede venir ningún juez a decir que Pedrito le puede devolver en pesos a Marcelita los dólares que Marcelita le prestó a Pedrito. Eso es clave para que saquemos los dólares del colchón y empecemos a usarlos realmente como si fueran pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/