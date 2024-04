Asesinaron a tres carabineros en la zona de La Araucanía

Tres agentes del cuerpo militarizado de policía Carabineros de Chile murieron hoy en un ataque en La Araucanía.

EL ataque ocurrió en la madrugada de este sábado en la localidad central de Cañete, cuando un grupo de hombres armados interceptó el vehículo policial que los transportaba, primero les disparó y luego les prendió fuego. En el lugar murieron calcinados un sargento y dos cabos.

El presidente del país vecino, Gabriel Boric, condenó el atentado en redes sociales y reunió a su gabinete para tomar medidas.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”, señaló.

Todos los poderes del Estado somos una sola fuerza para enfrentar la brutalidad del atentado sufrido por @CarabdeChile en Cañete. A raíz de esto, he decretado tres días de duelo nacional. pic.twitter.com/QyW8ftrQXZ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 27, 2024

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, manifestó.

Camioneta de Carabineros emboscada en Antiquina, Cañete, presenta evidencia de disparos con munición de grueso calibre en parte posterior. "Esto no fue al azar" dijo el general Yáñez. Luto institucional por 3 policias asesinados en Cañete @Cooperativa pic.twitter.com/Mt8vI5eoAe — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 27, 2024

Por su parte, el jefe de los carabineros, general Ricardo Yañez, lamentó: “Nuevamente, nuestro mes de abril, nuestro aniversario, se ve teñido por sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan. Estamos dolidos, profundamente acongojados por esto, y transmitimos nuestras condolencias a sus familias y compañeros de trabajo”.