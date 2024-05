Claudio Zuchovicki

¿Cuánto cuesta un paro? Mil millones de dólares. Esa es la cifra que se estima que se pierde del PBI cada vez que se realiza una huelga en Argentina. Pero, más allá de la cifra económica, ¿qué logramos con un paro? ¿Se mejora la situación del trabajador al día siguiente? ¿Cambian las políticas gubernamentales?

La respuesta a estas preguntas parece ser no. No hay una mejora tangible para el trabajador y las políticas gubernamentales rara vez cambian como resultado directo de un paro. Entonces, debemos preguntarnos: ¿cuál es el beneficio real de estas acciones? Y más aún, si estamos invirtiendo mil millones de dólares en algo que no trae cambios significativos o mejoras tangibles, ¿no sería mejor invertir ese dinero en otras áreas?

Por ejemplo, podríamos invertir en educación o salud, áreas donde cada peso invertido puede generar un retorno significativo para la sociedad. Pero en lugar de eso, seguimos gastando dinero en acciones que no parecen tener ningún beneficio real.

Esto me lleva a reflexionar sobre el tipo de país que estamos construyendo. ¿Estamos construyendo un país basado en el poder constructivo y seductor donde la gente confía e invierte su dinero y su tiempo? O estamos construyendo un país basado en el poder destructivo y temeroso donde las personas sienten miedo y desconfían del sistema?

Dicho esto, también es importante recordar que los sindicatos tienen su lugar y son necesarios para representar los intereses de los trabajadores. Sin embargo, también deberían aspirar a representar a aquellos que están en la informalidad y trabajar para mejorar su situación.

Finalmente, es crucial recalcar que el costo de un paro no es solo el dinero que se pierde. También hay un costo en términos de oportunidades perdidas, problemas no resueltos y beneficios no obtenidos. Y esa es la verdadera tragedia de los paros: no solo nos cuestan dinero, sino también oportunidades para mejorar nuestra sociedad.