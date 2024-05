Las reacciones de Milei: qué dijo ante las protestas en contra del Gobierno

Javier Milei enfrenta este jueves su segundo paro general desde que inició su gobierno, hace apenas cinco meses.

En el medio también hubo otras manifestaciones y protestas en contra de su gestión, que llevaron al mandatario a reaccionar, ya sea a través de sus redes sociales o en declaraciones a medios de comunicación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Síndrome de Estocolmo

A poco de iniciar su Gobierno, en diciembre tuvo su primer cacerolazo luego de que enviara al Congreso el DNU 70, que establecía entre otros puntos la derogación de la ley de alquileres, reformas laborales y la ley de bases, un tema que hasta el día de hoy con varias modificaciones se sigue debatiendo.

En ese momento, un grupo de manifestantes hizo un cacerolazo en la Ciudad de Buenos Aires frente al Congreso y en distintos puntos del país.

¿Qué dijo el Presidente? En una entrevista con Radio Rivadavia opinó que “puede ser que haya gente que sufre del síndrome de Estocolmo” y que “están abrazados y enamorados del modelo que empobrece”, aunque en ese momento manifestó que no era la mayoría de los argentinos.

El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica que sufren las víctimas de secuestro y que generan un fuerte vínculo y cariño hacia su captor.

Primer paro de la CGT

En enero, el Gobierno tuvo su primer paro de la CGT. Los que salieron a pronunciarse fueron los funcionarios de Milei que minimizaron la protesta.

“No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei", escribió en ese momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

/Inicio Código Embebido/

NO HAY PARO QUE NOS DETENGA

Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

/Fin Código Embebido/

La canciller Diana Mondino también usó en ese momento su cuenta de X para manifestarse por la medida y dijo que “el paro no tiene justificación”.

“Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo", escribió Mondino en ese momento.

/Inicio Código Embebido/

El paro no tiene justificación.



Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto.



Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando.



No les tenemos miedo. — Diana Mondino (@DianaMondino) January 24, 2024

/Fin Código Embebido/

Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía de Javier Milei, también rechazó la protesta, dijo que era “un paro político por tocarles privilegios” y apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Por si había alguna duda, además se suma Axel Kicillof. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios", escribió en X.

Marcha universitaria

Ante la multitudinaria movilización de las universidades públicas en todo el país, la reacción y comentarios del presidente Javier Milei en redes sociales generó polémica.

En su cuenta de Instagram escribió: “Día glorioso para el principio de revelación. Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la Libertad Carajo".

"El principio de revelación" al que se refiere Milei está basado en una teoría que permite festejar un éxito en medio del fracaso.

Acompañó su comentario con una foto donde se ve a un león sosteniendo una taza con la leyenda “lágrimas de zurdos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Segundo paro general de la CGT

Ante la protesta de este jueves, el presidente usó nuevamente sus redes sociales donde se expresó con un desafiante posteo en Instagram y X, que acompañó con una foto editada en la que se lo ve sosteniendo una remera que dice “Yo no paro” y la leyenda “Viva la libertad carajo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La foto original, que fue modificada por una cuenta de Instagram, es en realidad la que se sacó el jefe de Estado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras su encuentro en Estados Unidos. Originalmente tenía el nombre de Milei y el número 10.

Luego sumó otro posteo donde escribió: “Nota de color... ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento... paro. A buen entendedor pocas palabras bastan... Viva la libertad carajo”.

/Inicio Código Embebido/

Nota de color...

¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo?

Les cuento...

PARO

A buen entendedor pocas palabras bastan...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) May 9, 2024

/Fin Código Embebido/

Por su parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich fue más contudente y manifestó: “Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.

Luego agregó otro con la leyenda: “Arrancó la mafia! No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá” junto a una foto del ataque a algunos colectivos.

/Inicio Código Embebido/

HOY NO PAREMOS

El alumno sin el maestro pierde futuro.

El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves.

Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro.

Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

¡ARRANCÓ LA MAFIA!



No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar.



Llamá al 134 y denunciá. pic.twitter.com/ZYjxjVUF3w — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2024

/Fin Código Embebido/