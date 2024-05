Luis Juez: "Si funciona 'el club del helicóptero', en el Senado está el hangar"

Luis Juez, senador nacional cordobés de Juntos por el Cambio, dijo que la Cámara alta está poniendo trabas al curso de la Ley Bases de Javier Milei. Diputados la aprobó, pero los senadores no estarían de acuerdo con hacerlo.

“Milei llegó al poder con ignorancia sobre cómo funciona la política debe aprender. Y cuando se aprende en el ejercicio del poder pasa lo que sucede ahora. Pero si la gente lo votó. A lo primero que pide no se lo dan. Redujo a un tercio lo que había pedido. Los tipos dicen ‘no queremos que tenga ley’. Si dicen que funciona el club del helicóptero, en el Senado está el hangar”, disparó Juez en una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Si abandonan los prejuicios podemos encontrar una solución. ¿Por qué con el salvajismo del ajuste Milei tiene más del 50 por ciento de aceptación? La gente le tiene más miedo al kirchnerismo –afirmó-. Pero que el Presidente, cuando le vote en contra, que no me diga que soy una rata inmunda. Gobernar es sentarse con el otro, ponerse de acuerdo. No tenemos el poroteo final de la Ley Bases”.

En el marco del paro general, Juez dijo que siente “mucha impotencia” y reflexionó: “Nadie tiene el monopolio de la decencia, bandidos hay en todos lados. Hace 40 años que hago política, me parece una locura que mis colegas se aumenten el sueldo en este momento. No creo que en estos 40 años hayamos cambiado nada. Los tipos son cada vez más poderosos, las instituciones cada vez más desprestigiadas”.

En ese sentido, criticó al expresidente Alberto Fernández y denunció vínculos poco éticos con sindicatos. “Alberto antes de irse a muchísimos sindicatos les entregó hectáreas en Ezeiza y un montón de lugares de Argentina. Les condonó deudas, les bancó los déficits de las obras sociales. El sindicalismo como lo concebimos en Argentina no existe en el mundo. Y lo dice un peronista. Una cosa son los derechos de los trabajadores, otra los privilegios de la casta que se adueñó de la vida laboral argentina. Paran un país al pedo, los que toman las decisiones son los tipos que están ahí”, reclamó.

Y recordó la fiesta de Olivos que protagonizó Fernández en plena pandemia de coronavirus. “Mientras se nos morían nuestros familiares el hijo de puta estaba de fiesta en Olivos. Y ahora da clases de ética. Es un bandido”, sentenció.