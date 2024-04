Tras la polémica, JxC Córdoba pide dar marcha atrás con el aumento a senadores

La senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero, calificó de “atropello” la aprobación en la Cámara Alta del aumento de las dietas de sus miembros y adelantó en Cadena 3 que presentarán un proyecto para "desarmar" la medida.

En diálogo con Cadena 3 explicó que sabían que iba a haber una propuesta sobre el tema pero no tenían una resolución sobre tablas y cuestionó la manera en la que se contaron los votos.

“Me parece que es un atropello que, como mínimo, es muy inoportuno. Porque los chicos están con hambre, los jóvenes que no aprendieron porque no les enseñamos a leer han quedado en la trampa de un secundario sin terminar y la informalidad. Porque los empresarios están asfixiados por impuestos y créditos, etcétera, etcétera. No es momento”, planteó la senadora.

En este marco dijo que enviará un proyecto para “desarmar esto” y que la lupa va a estar en el “gasto del Congreso”. Y reiteró que “no es momento para discutir” porque “todos los argentinos estamos viviendo en modo supervivencia”.

Desde el juecismo compartieron el texto de la propuesta que solicita dejar sin efecto la Resolución 08/24 del Senado, por la que se establece un incremento en la dieta de los Senadores Nacionales a partir de mayo de 2024.

En ese sentido, Luis Juez comentó en Cadena 3 que tiene un proyecto de resolución, y anticipó que le pidió el acompañamiento a los senadores que votaron en contra de la suba de dietas.

"Solicitamos que el tema se retrotraiga a la sesión de ayer, que la discusión de la dieta se congele a la discusión de ayer; y que si la discusión se tiene que dar, que se haga con el nivel de transparencia, claridad y con la mecánica que permita saber claramente que se está discutiendo y cómo", sostuvo.

Reiteró que el debate se debe dar "como corresponde: a plena luz del día, y de esta situación verdaderamente vergonzosa en la que se incurrió ayer, generando un desprestigio absoluto de todo el Senado de la Nación".

Sobre el momento de la votación, donde estaba presente, dijo que "el tema se desarrolló en un minuto y medio. En un minuto y medio se construyó una mayoría impensada en el Senado de la Nación y en 30 segundos se sometió a votación a mano alzada un proyecto donde la mayoría de los senadores que votamos de manera negativa absolutamente desconocíamos el contenido del tema".

Tras ello, amplió: "Ayer podría haberme parado de otra manera y no lo hice y eso me genera un nivel de incomodidad monstruosa. Me arrepiento de no haberme parado a los gritos y decir que se vote de manera nominal. Me arrepiento de no haberme parado de los gritos y decir 'señores, ustedes quieren aumentarse la dieta, bueno, que aparezca en el tablero cómo vota cada uno de ustedes, porque yo estoy decididamente en contra'".

Y concluyó: "Me arrepiento de no haber actuado como tendría que haber actuado Luis Juez. Me durmieron".

La propuesta argumenta que el país "se encuentra atravesando momentos de extrema dificultad, que requieren de quienes hemos sido honrados con la representación de nuestros comprovincianos, una actitud responsable y de ejemplaridad".

"Esa ejemplaridad, en este aspecto, debe estar enmarcado por una sincera austeridad que demuestre que somos capaces de ser los primeros en ajustarnos y resignar nuestros propios beneficios en post de colaborar en el necesario equilibrio fiscal, condición indispensable para iniciar el camino de una recuperación económica", concluye.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Fernando Barrionuevo.