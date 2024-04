Lousteau defendió "el dietazo": "El vocero del Presidente cobra tres veces más"

El senador Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, rechazó este viernes las críticas por votar de manera disimulada "el dietazo" de la víspera y defendió su posición.

Afirmó que, hasta este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cobraba “tres veces más” que un senador, y aclaró que el incremento fue acordado por los presidentes de todos los bloques del Senado.

El consenso previo en Labor Parlamentaria. Lousteau explicó que la forma de votación utilizada no requiere que cada legislador levante la mano, y que si alguno lo rechazaba, tenía que pedir la palabra y dejarlo establecido. “Todos votamos. Y el motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), y ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’", dijo.

"Claro que estaba acordado"



Martín Lousteau aclaró que el aumento de los sueldos de los senadores tuvo "consenso previo", que nadie pidió abstenerse o votar en contra y agregó: "La pregunta es si van a cobrarlo o no". pic.twitter.com/pyCZjXnsgX — Corta ?? (@somoscorta) April 19, 2024

Críticas al Gobierno y al Presidente. El senador apuntó contra Milei, acusándolo de mentir. "Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’”, expresó.

Comparación de sueldos y crítica al vocero presidencial. “El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, agregó Lousteau.

Martin Lousteau desbarata todo el discurso de Javier Milei en menos de un minuto. pic.twitter.com/gkwFIBKymj — Radical de Illia ?? (@RadicaldeIllia) April 19, 2024

Más consenso. Durante una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en Radio Con Vos, el dirigente radical ratificó que todos los integrantes de la Cámara alta votaron el aumento y dio detalles de cómo funciona el mecanismo. “Hay dos maneras de votar, generalmente votamos identificándonos. Si no se vota así, es porque hay un acuerdo", concluyó.

