Juez, tras el aumento de dietas a senadores: "Es una falta de empatía increíble"

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se refirió al aumento de las dietas de los senadores este jueves y calificó la medida de "inoportuna". Señaló que la disposición es "una bajeza" dada la situación económica del país.

"Quiero aclarar que todo nuestro bloque completo (PRO) no solamente no convalidó el tratamiento sobre tabla del proyecto, sino que votamos decididamente en contra. Y lo digo con claridad porque se lo dije a todos los senadores que me parecía una locura, inoportuno, me parecía una bajeza en el momento que está viviendo la sociedad", explicó Juez en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Me parecía una falta de empatía increíble con las circunstancias por las que atraviesa el ciudadano común. En esto quiero ser muy claro, yo en este tema no tengo un doble discurso, no tengo una doble actitud. Dije que lo mío no era una conducta antisolidaria con el cuerpo, pero me parecía una locura".

Además, reveló que como presidente del bloque decidió abstenerse de participar en la labor parlamentaria para no validar con su presencia ninguna posibilidad relacionada al aumento.

"Me hago responsable de lo que digo, me parece muy de caradura, es un acto horrible. Después cuestionan por qué la gente se enoja con la política. Pero bueno, también la gente tiene que saber distinguir", agregó el senador por Córdoba.

"Pregunten cómo votó cada senador, de qué partido es. Pregunten cómo votaron los senadores por Córdoba. Y después juzguen y saquen sus conclusiones", cerró.

Informe de Mauricio Conti.