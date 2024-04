El senador nacional, Luis Juez, presentó una ampliación de denuncia en los Tribunales Federales por el supuesto manejo irregular de subsidios al transporte en la Municipalidad de Córdoba. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía a cargo de Enrique Senestrari.

"Habría que averiguar cómo el Gobierno de Córdoba ejerce la obra pública en distintas ciudades de la provincia. Si me hubiesen hecho caso cuando hicimos esta denuncia hace un tiempo atrás, a Máscolo en vez de secuestrarle una Ferrari, le hubiesen secuestrado un Fiat 600. Pero claro, es más fácil enojarse con el cartero que investigar si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto", expresó Juez en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "No tengo ninguna relación con Federico Máscolo ni Javier Katz. Nunca tuve relación. Yo no me vinculo con gente que hace negocios, no me vinculo".

El senador nacional remarcó que la corrupción es un problema endémico de Argentina. "No estamos como estamos porque sí, estamos como estamos porque la política permite que la corrupción funcione y se articule. Yo vengo a plantear que acá hubo un convenio entre una empresa municipal, conducida por la Municipalidad, por un primo del Secretario del Transporte, que celebró un convenio y que se quedó con plata del Estado. Tengo todas las sospechas y acompaño la prueba de que eso es un hecho delictivo. ¿Quién lo tiene que investigar? El señor fiscal (por Senestrari), no yo. Yo te traigo la prueba y la prueba que te traigo te estoy diciendo que esto sucedió".

En ese contexto, Juez dijo que Senestrari "tiene que juntar las pruebas, tiene que citar, allanar y encontrar la documentación que nosotros les señalamos que tiene que buscar. Yo no puedo hacer trabajo del fiscal, porque el que cobra una fortuna es el fiscal, no el que está hablando".

Por último, remarcó: "Tengo la impresión de que sucedió este hecho delictivo. Lo que tiene que hacer el fiscal es investigar".

La denuncia

"Sr. Procurador Fiscal Federal:

LUIS ALFREDO JUEZ, D.N.I. 16.743.205, domiciliado en Corro Nro. 523, Ciudad de Córdoba, ante el Sr. Procurador Fiscal Federal, respetuosamente comparezco y digo:

Con fecha 3 de abril de este año, denuncié el desvío de fondos girados por la Secretaría de Transporte de la Nación, a la Provincia de Córdoba y luego afectados al transporte urbano de pasajeros de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para cinco líneas de ómnibus, cuyos montos fueron cobrados por ERSA URBANO S.A., pero el servicio prestado por TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado), todo por un monto anual, que ronda los Pesos Un Mil Quinientos Millones ($1.500.000.000).

Partiendo de que su ilegítima ideologización de la actuación de la justicia, lo lleva a descreer “a priori”, -según sus propias palabras-, de cuanto exponga el denunciante, a lo cual ya me referiré, lo cierto es que, al escamoteo de fondos nacionales, se liga el probable uso financiero de los mismos, por parte de ERSA URBANO S.A..

Según surge del acuerdo de colaboración y la resolución municipal, -instrumentos que en copia simple agregué-, la recaudación generada por el servicio de TAMSE, fue cobrada por ERSA URBANO S.A., y reintegrada a la empresa municipal, transcurridos entre treinta y treinta cinco días, desde la percepción del precio de los boletos.

Como el Sr. Procurador Fiscal prefiere investigar locros del Día del Trabajador y allanar sedes partidarias, para secuestrar documentación, -todo con gran diligencia-, queda claro que cuando se trata de defender el dinero del Estado, si este fue gestionado por un gobierno afín a sus sentimientos políticos, V.S. se mueve funcionalmente con la máxima lentitud, pero habla en los medios con toda ligereza, intentando descalificarme.

Para que su proverbial imprudencia no lo confunda y el exhibicionismo, -cual forma psicológica de perversión-, no lo devore en su fugaz atractivo, pongo en conocimiento de V.S., a fin de que actúe como corresponde, -recuperando no solo la salud, de lo cual me alegro sinceramente, sino también la seriedad funcional-, que, simplemente para el mes de Octubre de 2023, sumados treinta días y antes de pagarle a TAMSE, la concesionaria ERSA URBANO S.A., manejó Pesos Ciento doce millones ($112.000.000), en efectivo, en un contexto inflacionario, que obligaba al Banco Central, a fijar tasas de interés por operaciones de plazo fijo, en el ciento treinta y tres por ciento mensual.

Lo dicho es así, pues durante Octubre de 2023, las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus, cortaron quinientos treinta mil boletos, que cobró directamente la beneficiada por el ardid denunciado, para reintegrar los montos, entre treinta y treinta y cinco días después.

La posibilidad de utilización del dinero, -que no era de ERSA, sino de TAMSE-, para colocaciones o préstamos ilegales de dinero es patente y, para investigar intermediación financiera ilegal, simplemente V.S. tendrá que hacerse con la documentación contable de ERSA, en especial el soporte en los sistemas, de montos y fechas de ingresos y egresos de la recaudación, lograda por el trabajo de la empresa TAMSE, procurando precisar el destino del dinero cobrado por ERSA y en qué fue utilizado, pues TAMSE perdió la disponibilidad por entre treinta y treinta y cinco días.

Se acompaña cuadro atinente al corte de boletos y tarifa, para que se aprecie, la potencialidad de intermediación del dinero ilegalmente, y su rendimiento mensual.

El link para que la Fiscalía pueda conocer el cuadro tarifario, sin apelar a oficios judiciales de por sí lentos y mucho más cuando se quiere que así sea, es https://static01.cordoba.gob.ar/boe/publicaciones/publicacion 202300003610 vistaprevia.pdf , aclarando que es información oficial del Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, sobre cuya veracidad nunca V.S. se permitirá dudar.

No pido ningún privilegio a V.S., sino que, en beneficio de los vecinos de la Ciudad de Córdoba, emplee en la investigación del uso de los dineros recaudados por TAMSE y usufructuados por ERSA, durante más de treinta días, por ciclo mensual, desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2024, el mismo empeño y diligencia utilizados para ensombrecer una fiesta partidaria, celebrada el 1ro. de Mayo de 2022, en la Sociedad Belgrano de esta Ciudad.

Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA".

Informe de Francisco Centeno.