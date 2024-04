“Cumpliste mi sueño”: en un emotivo duelo, el cordobés Cachín cayó ante Nadal

El tenista cordobés Pedro Cachín perdió este lunes 1-6, 7(7)-6(5) y 3-6 ante la leyenda española Rafael Nadal y quedó eliminado del Madrid Open, donde el local avanzó a los octavos de final.

En un partido que duró un poco más de tres horas, el cordobés, número 91 del Ranking ATP. hizo un digno partido ante el ex número 1 del mundo y perdió en tres sets por 1-6, 7(7)-6(5) y 3-6, quedando eliminado del Madrid Open.

A pesar de sus 37 años de edad y haber afirmado que este año se lo tomaría como el último de su carrera, Nadal desplegó un gran nivel y demostró que es muy duro derrotarlo en polvo de ladrillo.

Pese a sus limitaciones físicas propias de la edad, el de Mallorca jugó un primer set perfecto en el que se mostró agresivo desde el fondo de la cancha, calentó la mano y castigó con su típica derecha paralela pero principalmente con el revés cruzado.

En el segundo set, Nadal bajó su nivel y el cordobés de Bell Ville aprovechó estando más atento para leer el juego contrario, intercalando los peloteos largos con algún que otro golpe corto y metió dos quiebres al hilo para adelantarse con una ventaja de 4- 1. Pese a ello, Cachín no lo pudo cerrar, desperdició dos set points y todo se definió en el tiebreak en el que, con una devolución perfecta, ganó el set.

Ya en en el tercer set, toda la jerarquía del español se impuso en la cancha con la intensidad y su talento inagotable que fueron suficiente para conseguir el boleto rumbo a los octavos de final.

Tras el partido, se vivió un emocionante momento ya que, al acercarse a la red, Pedro Cachín le confesó a Rafa que "Le había cumplido un sueño" y le pidió la camiseta a pesar de que no sabía si se podía por protocolo.

Luego se pudo ver en imágenes al legendario tenista español acercarse a la silla del cordobés para darle su remera y un emotivo abrazo.

/Inicio Código Embebido/

The ultimate sportsman ??



Nadal goes over to give Cachin a hug after their 3-hour thriller ??@RafaelNadal #MMOPEN pic.twitter.com/edOE0RUAP0