Rafael Nadal confirmó que jugará dobles con Alcaraz en los JJOO París 2024

El tenista español Rafael Nadal dijo el viernes que si no tiene ningún problema físico disputará la prueba de dobles en los Juegos de París con Carlos Alcaraz, y remarcó que le gustaría que puedan participar juntos en algún torneo previo a la cita olímpica.

Alcaraz había dicho esta semana en una entrevista con el diario Marca que no se había atrevido a preguntarle a Nadal si jugarían juntos en París.

"No tiene que preguntarme nada, si no hay nada extraño jugaremos. Es una gran ilusión para mí y si no estoy equivocado me han dicho que para él también", dijo Nadal en las redes sociales del Abierto de Madrid.

Nadal suma dos oros olímpicos: en individuales en Pekín 2008 y el dobles junto a Marc López en 2016.

"Sería bonito poder jugar algún torneo antes de los Juegos para prepararnos, para entendernos, una oportunidad de hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Sería algo bueno para los dos y para el equipo español", sostuvo Nadal.

"Veremos cómo evolucionan las cosas. Espero estar a la altura como para ser una buena pareja para él, él seguro que lo será para mí. Veremos a ver dónde podemos llegar", agregó.

Alcaraz, de 20 años, ocupa el segundo puesto del ranking de la ATP y suma 13 títulos en su carrera, entre ellos el Abierto de Estados Unidos de 2022 y Wimbledon en 2023.