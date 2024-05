Apple lanza iOS 18 y se podrá controlar el iPhone y el iPad con los ojos

Apple anunció este jueves una serie de nuevas funciones de accesibilidad que llegarán a sus plataformas de software, iOS para iPhone y iPadOS para tablets, en los próximos meses. Entre las novedades se incluyen el seguimiento ocular que, según la compañía, utiliza inteligencia artificial para permitir que las personas con discapacidades físicas naveguen más fácilmente.

Además, Music Haptics ofrecerá una nueva forma para que los usuarios sordos o con problemas de audición experimenten la música; Vehicle Motion Cues, para ayudar a reducir el mareo cuando se utiliza el iPhone o iPad en un vehículo en movimiento; y más funciones.

"Creemos profundamente en el poder transformador de la innovación para enriquecer vidas", dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. Y agregó: "Estamos continuamente superando los límites de la tecnología y estas nuevas características reflejan nuestro compromiso de larga data de brindar la mejor experiencia posible a todos nuestros usuarios".

Por otra parte, la directora senior de Políticas e Iniciativas de Accesibilidad Global de Apple, Sarah Herrlinger, explicó que "estas nuevas funciones tendrán un impacto en las vidas de una amplia gama de usuarios, proporcionando nuevas formas de comunicarse, controlar sus dispositivos y moverse por el mundo".

Impulsado por inteligencia artificial (IA), Eye Tracking ofrecerá a los usuarios una opción integrada para navegar en iPhone y iPad solo con los ojos y utilizando la cámara frontal para configurar y calibrar en segundos.

Con el aprendizaje automático en el dispositivo, todos los datos utilizados para configurar y controlar esta función se guardan de forma segura en el dispositivo y no se comparten con Apple.

Eye Tracking funciona en aplicaciones iPadOS e iOS y no requiere hardware ni accesorios adicionales. Permite navegar a través de los elementos de una aplicación y usar Dwell Control para activar cada elemento, accediendo a funciones adicionales como botones físicos, deslizamientos y otros gestos únicamente con los ojos.

Por otro lado, Music Haptics es una nueva manera para que los usuarios sordos o con problemas de audición experimenten la música con el iPhone. Al activar esta función de accesibilidad, Taptic Engine en el iPhone reproduce toques, texturas y vibraciones relacionadas al audio de la música.

iOS 18 will introduce Eye Tracking, which allows users to control their iPhone and iPad with their eyes. pic.twitter.com/ykxzNcijyH