Psicóloga criminóloga: "Carmona es un psicópata que disfruta del dolor ajeno"

La psicóloga criminológica Judith Biodo ofreció una entrevista a Cadena 3 en la que intentó explicar el comportamiento del asesino Roberto Carmona.

Según Biodo, Carmona es un "psicópata en todos los términos que implica la palabra: insensible, cruel y disfruta del dolor ajeno". Y afirmó que "estamos ante una psicopatía con todas las letras".

La especialista sostuvo que Carmona no siente culpa ni arrepentimiento ya que estas características no existen en una personalidad psicopática. "Para arrepentirse hay que sentir empatía, hay que ser generoso y hay que reconocer que uno hizo algo mal y causó un daño", indicó.

Además, destacó la frialdad con la cual planifica sus acciones: "No sólo sabe lo que hace, piensa, calcula, programa, diagrama". También señaló la falta de empatía de Carmona al ver a los demás como "cosas utilizables para su beneficio".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre su "necesidad" de matar, explicó: "Es una psicopatía, un asesino serial y tiene necesidad de cada tanto tiempo tener esa sensación de dominio y poder sobre la humanidad".

La especialista también se refirió a cómo este tipo de personalidades pueden generar fascinación en algunos individuos debido a su inteligencia cognitiva y habilidades para identificar necesidades y vulnerabilidades en otros para aprovecharse.

Biodo aseguró que Carmona no puede ser recuperado a través de un tratamiento ya que opinó que él no quiere cambiar. "Para uno cambiar, modificar algo, primero tiene que reconocer que no está bueno lo que hace, y él no se cuestionó", afirmó.

Por último, Biodo sugirió que Carmona debería pasar el resto de su vida en una cárcel bajo régimen de máxima seguridad.

Entrevista de "Ahora País".