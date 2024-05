Palazzo: "Integrar Cosquín Rock FM a Cadena 3 abre miles de posibilidades"

Tras el anunció de la integración de Cosquín Rock FM, la emisora de En Vivo Producciones a la gran familia de radios de Cadena 3, José Palazzo visitó los estudios de Siempre Juntos y destacó la importancia de esta iniciativa y dijo que con ellos se abren miles de posibilidades para generar contenido.

Emocionado por esta nueva etapa, el productor, dijo que el primer gran rockero y fanático del Cosquín Rock era Mario Pereyra, y recordó cuando le contó por primera vez la idea de llevar un festival de rock a la Plaza Próspero Molina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"En ese momento no me dio mucha pelota, pero al otro día a las 9 de la mañana me llamó para preguntarle más datos. Esa energía que me contagio es lo que siento al incorporar Cosquín Rock a la Cadena 3", destacó.

Palazzo dijo que esto permite que muchas pequeñas radios del país y del mundo se quieran sumar, y destacó la respuesta y repercusiones que generó la noticia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/