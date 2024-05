El primer rockero argentino cumple 80 años

Este 1 de mayo celebra 80 años Alberto Felipe Soria, más conocido como Johnny Tedesco, considerado el primer autor y compositor hispanohablante que compuso y grabó un rock’n’roll en español en el año 1961.

El reconocido cantante argentino, conocido como el "rey del suéter," nació el 1 de mayo de 1944 en Buenos Aires, y con motivo de su cumpleaños, rescatamos una entrevista con Rony Vargas en la que repasó su época dorada en la música.

Tedesco, quien fue una figura prominente del Club del Clan, el popular programa de televisión de la década de 1960 que impulsó a muchos artistas jóvenes, compartió sus recuerdos sobre esa época y cómo marcó su carrera.

Entre otras anécdotas, el cantante rememoró cómo comenzó a usar suéteres como parte de su imagen artística. "Fui a la televisión en suéter y fue como otra explosión; a partir de ese momento , empecé a usar el suéter que era una característica", recordó. Además, destacó que las chicas de su club de fans tejían para él constantemente.

El cantante también habló sobre cómo era la música antes de la aparición del rock and roll. Según él, antes los jóvenes bailaban lo mismo que las personas más adultas y escuchaban los mismos cantantes. Sin embargo, aseguró que con la llegada de Elvis Presley se produjo una gran división entre la música que escuchaban los jóvenes y los mayores.

Sobre sus inicios en el mundo musical comentó: "Yo estaba haciendo televisión en ese momento, cantaba también canciones de Elvis Presley". Más tarde fue descubierto por Ricardo Mejía quien le propuso grabar 'Vuelve Primavera' y 'Rock del Tom Tom', siendo esta última considerada como el primer rock and roll compuesto e interpretado por un argentino.

Tedesco también habló sobre sus relaciones con otros miembros del Club del Clan. Según él, mantenían muy buena relación y se juntaban a las tardes para compartir temas, componer juntos y jugar. "Nosotros éramos bastante, si vos recordás todos tenían una característica bien diferente", dijo.

El cantante también habló sobre su vida personal. Se casó joven y siempre tuvo el apoyo de toda su familia. En esta entrevista realizada en 2010, aseguró llevar una vida sana no por obligación sino porque es natural en él. "Me encanta estar en mi casa, me encanta estar con mis hijos, me encanta estar con mi esposa y vivir lo que cualquier hombre normal le gusta vivir", afirmó.

Finalmente, Tedesco compartió su amor por la música y cómo el escenario le hacía sentir vivo. "Ese feedback que se produce con el público cuando vos sentís que te estás presentando y ya la gente se predispone para verte... eso se llama cariño", concluyó.